Патриарх Кирилл: Сербы страдали от бомб НАТО, так как боролись за свободу

Спустя 20 лет с момента варварской агрессии стран НАТО в отношении Союзной Республики Югославии на Балканах вспоминают о сплочении в те трагические дни Русской и Сербской Православных Церквей. Одно из важнейших событий в истории двусторонних отношений произошло 20 апреля 1999 года, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II нанес визит в Белград и отслужил вместе с сербским Патриархом Павлом панихиду по всем погибшим за время боевых действий в Югославии.

"Мы становимся свидетелями вопиющего беззакония: несколько сильных и богатых стран, дерзостно считающих себя всемирным мерилом добра и зла, попирают волю народа, желающего жить иначе. Бомбы и ракеты сыплются на эту землю не потому, что защищают кого-то. Военные действия НАТО имеют другую цель - разрушить оплаченное большой кровью послевоенное мироустройство, навязать людям чуждый им порядок, основанный на диктате грубой силы", - заявлял тогда Патриарх Алексий II. При этом в своем обращении к мировой общественности он подчеркивал, что важно "осознать, что война не может являться способом разрешения каких-либо проблем", и "лишь справедливый мир может быть прочным".

Своими воспоминаниями о тех днях и оценками злодеяний натовцев в интервью сербскому изданию "Политика" поделился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я имел возможность несколько раз посетить Белград в 1999 году, когда на ваше государство нелегитимно напали страны НАТО. Югославия, ослабленная многолетними экономическими санкциями, была жертвой циничной агрессии и шантажа. В отношении нее применялись двойные стандарты. Такие же интервенции мы позднее увидели на Ближнем Востоке. Жители Югославии страдали, потому что хотели оставаться свободными, потому что желали сохранить свою землю и уберечь святыни своих отцов от террористических атак", - рассказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ напомнил, что 20 апреля 1999 года около Храма Святого Саввы в Белграде на литургии собрались тысячи людей. По его словам, главы двух Церквей молились тогда за всех жертв той трагедии независимо от национальности, пострадавших в ходе нелегитимной войны.

"Был яркий солнечный день, - вспоминает патриарх. - И Храм, чьи купола возносились над множеством верующих, символизировал присутствие вечности".

Глава РПЦ указал, что с самого начала войны в Косово и процесса насильственного отрыва края от Сербии Русская Православная Церковь осуждала агрессию НАТО.

"Мы также встали на защиту Сербской Церкви, которая веками отвечает за сохранение святынь в той области, - отметил священнослужитель. - Мы восхищаемся храбростью сербов, которые, несмотря на угрозы жизни, не покинули землю предков. Знаю насколько эта земля, как колыбель сербского народа и государственности, важна каждому сербу".

Патриарх Кирилл рассказал, что в России искренне переживают за судьбу исторического и культурного наследия сербского православия в Косово и Метохии, которое находится под угрозой разрушения.

"Особенно нам больно за страдания сербов, проживающих на этой территории, многие из которых стали жертвами насилия. Конечно, люди, расправлявшиеся с косовскими сербами, должны будут отвечать перед Богом за свои преступления. Но я надеюсь, что в конечном итоге международное сообщество объективно расследует эти преступления, а виновные получат заслуженное наказание", - добавил он.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси в своем обращении к сербскому народу заявил: "Мы искренне молимся за наших сербских братьев и сестер, которые живут в Косово. Наша Церковь поддерживает усилия России по сохранению святынь в Косово. В последние несколько лет мы собирали средства на реконструкцию зданий Призренской духовной семинарии, поддержку храмов и монастырей в Косово. Дай Бог, чтобы историческая справедливость победила в этой древней провинции!"

Хронология преступлений НАТО

С 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной Боснии и Герцеговины была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила", в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций местных сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название "Союзная сила", а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и якобы проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом).

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропали больше 820 человек, большинство из которых - сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше этим занимались, в основном, сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта.

Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и "очистке" территории. Приштинская "Газета Экспресс" даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.

Напомним, ранее министр обороны Сербии Александр Вулин на VIII Московской конференции по международной безопасности заявил, что 20 лет назад НАТО убили международное право.