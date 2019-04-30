Замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил об уходе в отставку

Белый дом не предоставил комментариев по поводу отставки, однако дал понять, что президент Дональд Трамп уже назначил заместителя министра транспорта Джеффри Розена на освобождающуюся должность. В понедельник Розенстайн написал в своем письме об отставке Трампу: "Мы сохраняем веру, мы следуем правилам и всегда ставим Америку на первое место". Он отправился в Белый дом в понедельник и лично доставил письмо об отставке президенту, по словам чиновника администрации и чиновника министерства юстиции, на которых ссылается CNN.

Именно Розенстайн, который, как выяснилось, симпатизировал демократам и Хиллари Клинтон, в обход своего начальника, своим распоряжением назначил специального советника Роберта Мюллера в мае 2017 года для расследования связей между Москвой и предвыборной кампанией президента Дональда Трампа и поиска так называемого "российского следа", который закончился полным фиаско. Официально Розенстайн покинет министерство юстиции (генеральную прокуратуру) США 11 мая, сообщает Reuters.

Впрочем, его отставка, о которой впервые было объявлено Трампом еще в конце 2018 года, ожидалась в начале марта. Однако Розенстайн остался на работе дольше, чтобы помочь недавно назначенному генеральному прокурору Уильяму Барру в обнародовании резюме доклада Мюллера по итогам расследования, которое было завершено 22 марта.

Розенстайн часто был мишенью критических выпадов Трампа, который упрекал его в необъективности и предвзятости. Главу Белого дома особенно возмутило то, что через несколько дней после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми, Розенстайн обсуждал с коллегами право на ношение "жучка" для записи разговоров с Трампом и вербовку членов его администрации, чтобы активировать 25-ую поправку к конституции и отстранить президента США от должности. Об этом впервые сообщила The New York Times. Один источник сказал CNN, что президент в довольно резком тоне говорил о необходимости немедленно уволить Розенстайна, но советники главы Белого дома сказали ему, что это плохая идея.

Напомним, что генеральный прокурор США Уильям Барр обнародовал отредактированную версию отчета Мюллера в начале апреля, но демократы в конгрессе, которые настаивают на импичменте президента, в категорической форме потребовали опубликовать его полную версию. Они выразили недовольство тем, что Барр и Розенстайн приняли решение об этом на основании отсутствия достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела о препятствии расследованию со стороны Трампа.

По оценкам экспертов, после обнародования Барром тезисов доклада Мюллера возникли новые вопросы о роли Розенстайна в деятельности спецкомиссии. Отредактированная версия выпущенного отчета Мюллера также раскрыла ранее неизвестный эпизод о том, что Розенстайн отчаянно сопротивлялся попыткам Трампа заставить его взять на себя вину за увольнение Коми.