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01.05.2019 10:00
Рубрика: В мире

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Текст: Юрий Когалов

Власти Венесуэлы раскритиковали госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего президента боливарианской республики в попытке покинуть страну после попытки госпереворота.

Сам Мадуро назвал правительство США сумасшедшим из-за той ненависти, которую проявляют к нему американские политики. "В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это … Болтон, Пенс, Помпео - сколько в них ненависти", отметил президент Венесуэлы, призвав госсекретаря быть серьезнее и не разбрасываться обвинениями, будто он был готов покинуть страну и бежать на Кубу и только Россия отговорила делать это.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса со своей стороны назвал слова Помпео фейком, способом признать поддержанный США переворот в очередной раз провалившимся. "В правительстве США должны вспомнить про дипломатию", - написал министр в Twitter.

Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро, а группа военных перекрыла транспортную развязку неподалеку от авиабазы в Каракасе. Как впоследствии заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес, большая часть солдат была приведена туда обманным путем и затем вернулась в расположение своих частей.

Также из-под домашнего ареста был освобожден один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес, приговоренный к 14 годам лишения свободы. Он укрылся сначала в посольстве Чили, а затем перебрался на территорию испанской дипмиссии в Венесуэле.

В МИД РФ призвали радикальную оппозицию южноамериканской страны отказаться от насилия и беспорядков и решать проблемы за столом переговоров.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле РГ-Видео
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