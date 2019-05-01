Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы намеревался покинуть страну, напоминает сообщения о бегстве сирийского лидера Башара Асада, которые неоднократно появлялись в СМИ в наиболее острые моменты конфликта в САР. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook .

Она обратила внимание, что многие американские журналисты просили прокомментировать ее ситуацию, однако при этом они не были в курсе, что Мадуро уже опроверг заявление госсекретаря США. "Специально для наших заокеанских друзей" она опубликовала на своей странице слова венесуэльского президента, который назвал правительство США сумасшедшим из-за той ненависти, которую к нему проявляют американские политики.

"До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции? Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолет, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно!" - процитировала Захарова Мадуро.

В связи со всеми этими заявлениями она напомнила, что "новости о "бегстве Асада и его семьи в России" вбрасывались регулярно в мировое информационное пространство в момент острой фазы сирийской эпопеи". По ее мнению, в случае с Венесуэлой происходит то же самое.

"Видимо, это часть плана по деморализации венесуэльцев, в первую очередь армии и так далее", - отметила Захарова.

Ранее в эфире телеканала CNN она также она также назвала выступление Помпео фейком и частью информационной войны, которую ведут США.

Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в очередной призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро (о начале финальной фазы "Операции свобода" он регулярно заявляет с марта месяца), а группа военных перекрыла транспортную развязку неподалеку от авиабазы в Каракасе. Как впоследствии заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес, большая часть солдат была приведена туда обманным путем и затем вернулась в расположение своих частей.

В МИД РФ призвали радикальную оппозицию южноамериканской страны отказаться от насилия и беспорядков и решать проблемы за столом переговоров.