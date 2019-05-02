Лукашенко призвал профсоюзы повысить активность во всех сферах жизни

На активное участие профсоюзов в парламентской избирательной кампании, которая намечена на ноябрь текущего года в РБ, рассчитывает Александр Лукашенко. "Организовать и провести кампанию по выборам депутатов Палаты представителей нужно достойно, красиво и честно", - подчеркнул он 2 мая на встрече с председателем Федерации профсоюзов РБ Михаилом Ордой. Об этом информирует пресс-служба президента.

"Вы прекрасно понимаете, что более организованной, сплоченной организации, чем профсоюзы, в Беларуси ничего нет", - констатировал президент. В этой связи он высказался за широкое и активное вовлечение общественной структуры в работу избирательных комиссий, где основу традиционно составляют учителя, врачи, члены ФПБ.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на необходимость оказывать поддержку местным властям "при формировании комиссий и организации всего предвыборного процесса". Предполагается также активное участие профсоюзов при выдвижении своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах. "Нам очень важно, чтобы в парламенте работали толковые люди", - сделал кадровый акцент президент.

Как уже ранее сообщал "СОЮЗ", Лукашенко предложил датой парламентских выборов 7 ноября 2019 года, однако руководитель ЦИК Лидия Ермошина склоняется перенести их на десять дней позднее. В послании белорусскому народу и Национальному собранию, напомнила она, президент заявил, что парламентские выборы состоятся в текущем году и даже дал понять, что хорошей датой для их проведения, по его мнению, мог бы стать 7 ноября, но в этом году постановлением правительства 7, 8, 9, 10 ноября объявлены нерабочими днями. Большинство жителей могут на эти дни сменить городской уют на загородный отдых. С учетом этих обстоятельств Центризбирком предложил альтернативную дату, которая бы устроила всех организаторов, - "воскресенье 17 ноября, так как 16 ноября - рабочая суббота", - уточнили в ЦИК.

Лукашенко в ходе встречи с лидером профсоюзов нацелил организацию и на более активное участие в мониторинге за ценообразованием в стране. Отметив, что эта тема по-прежнему занимает первое место в ряду наиболее актуальных для населения, президент подчеркнул, что она должна постоянно находиться и в поле зрения профсоюзов. "Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся. А заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Особенно важным вопрос стоимости товаров является для малообеспеченных групп населения: ветеранов, пенсионеров", - акцентировал президент внимание своего собеседника. Он напомнил, что уже высказывался о необходимости проводить мониторинг ценообразования со стороны ФПБ, и поинтересовался, каким образом в настоящее время налажена эта работа.

Федерация профсоюзов, доложили президенту, уже два года систематически изучает цены по 98 позициям продуктов ежедневного спроса. Мониторинг проводится во всех регионах страны, крупных торговых сетях, торговых объектах частной и государственной собственности. О его результатах ФПБ ежеквартально информирует белорусское правительство.

В ходе встречи с главой государства от имени Федерации профсоюзов ему была вручена юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Президент выразил благодарность за отраслевую награду. Напомнив, что и он в свое время "был профсоюзным лидером, и не один год возглавлял профсоюзную организацию", Лукашенко подчеркнул, что медаль займет достойное место в музее Дворца Независимости, где представлены награды и подарки, преподнесенные президенту.