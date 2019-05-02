Трамп назвал слухами информацию о вмешательстве РФ в дела Венесуэлы

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел покинуть страну на своем самолете, но Москва его отговорила (об этом ранее заявлял госсекретарь США Майкл Помпео), Трам ответил, что "если это так, то это неприемлемо. Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался это сделать, были слухи, что он покинул бы [страну] другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много слухов о Кубе".

Ранее Мадуро назвал заявление Помпео "несерьезным".

Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на сведения от помощников Трампа, американский президент не испытывает особого желания вводить войска в Венесуэлу, хотя на этом настаивают его помощник по нацбезопасности Джон Болтон и Майкл Помпео. Трамп, по сведениям издания, даже отмечал, что именно Болтон хочет втянуть его в войну. При этом, однако, Болтону предоставлены широкие полномочия на венесуэльском направлении.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал 30 апреля военных поддержать протесты против властей. Однако, согласно заявлению министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, к протестующим примкнула лишь небольшая группа военных, а также, что власти отчасти подавили попытку оппозиции устроить переворот.