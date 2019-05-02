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02.05.2019 08:46
Рубрика: В мире

Трамп назвал слухами информацию о вмешательстве РФ в дела Венесуэлы

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в эфире телеканала Fox News, что вокруг Венесуэлы ходит много слухов о вмешательстве различных сторон, включая Россию.

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел покинуть страну на своем самолете, но Москва его отговорила (об этом ранее заявлял госсекретарь США Майкл Помпео), Трам ответил, что "если это так, то это неприемлемо. Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался это сделать, были слухи, что он покинул бы [страну] другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много слухов о Кубе".

Помпео пригрозил Венесуэле военной операцией

Ранее Мадуро назвал заявление Помпео "несерьезным".

Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на сведения от помощников Трампа, американский президент не испытывает особого желания вводить войска в Венесуэлу, хотя на этом настаивают его помощник по нацбезопасности Джон Болтон и Майкл Помпео. Трамп, по сведениям издания, даже отмечал, что именно Болтон хочет втянуть его в войну. При этом, однако, Болтону предоставлены широкие полномочия на венесуэльском направлении.

Мадуро рассказал о победе мира в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал 30 апреля военных поддержать протесты против властей. Однако, согласно заявлению министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, к протестующим примкнула лишь небольшая группа военных, а также, что власти отчасти подавили попытку оппозиции устроить переворот.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле Дональд Трамп
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