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Рубрика: Легковые авто

"Внедорожный" Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Текст: Юрий Зубко

Нидерландское издание Autoweek опубликовало фото "внедорожного" Kia Xceed с испытаний. 

Автомобиль получил полностью иной дизайн кормы. У кроссовой версии Ceed совсем другие задние фонари и крышка багажника, а пятая дверь очень завалена вперед (такое мы уже видели на Proceed). Плюс увеличенный дорожный просвет и обвес из некрашеного пластика. 

Фото: Пресс-служба Kia
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Моторную линейку с большой степенью вероятности позаимствуют у других представителей семейства Сeed. Это 1,4-литровый и 1,6-литровый бензиновый агрегаты, которые будут представлены в нескольких вариантах мощности. По предварительной информации, привод предусмотрен исключительно передний.

Как ранее писала "РГ", первоначально корейская марка планировала представить новую модель на Международном автосалоне в Женеве. Но дебют автомобиля по каким-то причинам был отложен. Когда именно покажут Xceed - не сообщается.

Напомним, Kia продает в России Ceed в кузове хэтчбек (можно купить от 1 059 000 рублей) и универсал (от 1 099 900 рублей). Также недавно у дилеров марки появился ProCeed (от 1 519 900 рублей) - это первый корейский автомобиль в кузове shooting brake.

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#Kia