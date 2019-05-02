"Внедорожный" Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Нидерландское издание Autoweek опубликовало фото "внедорожного" Kia Xceed с испытаний.

Автомобиль получил полностью иной дизайн кормы. У кроссовой версии Ceed совсем другие задние фонари и крышка багажника, а пятая дверь очень завалена вперед (такое мы уже видели на Proceed). Плюс увеличенный дорожный просвет и обвес из некрашеного пластика.

Моторную линейку с большой степенью вероятности позаимствуют у других представителей семейства Сeed. Это 1,4-литровый и 1,6-литровый бензиновый агрегаты, которые будут представлены в нескольких вариантах мощности. По предварительной информации, привод предусмотрен исключительно передний.

Как ранее писала "РГ", первоначально корейская марка планировала представить новую модель на Международном автосалоне в Женеве. Но дебют автомобиля по каким-то причинам был отложен. Когда именно покажут Xceed - не сообщается.

Напомним, Kia продает в России Ceed в кузове хэтчбек (можно купить от 1 059 000 рублей) и универсал (от 1 099 900 рублей). Также недавно у дилеров марки появился ProCeed (от 1 519 900 рублей) - это первый корейский автомобиль в кузове shooting brake.