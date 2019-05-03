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03.05.2019 12:45
Рубрика: Экономика

Глава OMV рассказал о перспективах "Северного потока - 2"

Текст: Роман Маркелов
Задержка выдачи Данией разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" еще не повлияла на сроки реализации проекта, но и в случае сдвигов по времени любое отставание будет компенсировано. Об этом заявил на пресс-конференции глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Глава OMV Райнер Зеле. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Глава OMV Райнер Зеле. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

"Проект идет по графику и в рамках заложенного бюджета. Как вы видите, мы уже подали Дании заявки на три различных маршрута, сейчас дело за ними. Но я считаю, что рано спекулировать на тему, будет ли задержка сроков реализации проекта или нет. Менеджмент Nord Stream 2 AG делает свою работу потрясающе, укладка идет очень быстрыми темпами, поэтому мы сможем компенсировать любую задержку сроков", - сообщил он (цитата по ТАСС).

"Северный поток-2" позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

"Северный поток-2" по графику должен быть достроен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Его возведение на данный момент осложняется принятием ужесточенной газовой директивы ЕС и отсутствие разрешения на строительство в территориальных водах Дании.

Сейчас Датское энергетическое агентство рассматривает три заявки по маршруту "Северного потока-2", ни по одной из них ответа еще не было. При этом строительство "Северного потока - 2" продолжается, уложена уже почти половина труб в двухниточном исполнении.

"Северный поток - 2" является одним из обходных маршрутов вокруг Украины, он прокладывается от российского побережья через Балтийское море до Германии. Его основная цель в будущем при падении внутренней добычи в ЕС - обеспечить европейские страны необходимыми объемами импортного газа. О поддержке "Северного потока - 2" в пятницу заявил также австрийский канцлер Себастьян Курц.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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