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03.05.2019 22:31
Рубрика: Власть

Косачев: В отношениях РФ и США исчезает основной сдерживающий фактор

Основным сдерживающим фактором в отношениях России и США долгое время были "внутриамериканские разборки". Однако после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера они теряют свою актуальность. Это проявилось, в частности, в том, что глава Белого дома Дональд Трамп стал инициатором большого телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"То обстоятельство, что инициатива разговора исходила от американской стороны, только подтверждает, что основным сдерживающим фактором в двусторонних отношениях долгое время были внутриамериканские "разборки", - цитирует сенатора РИА Новости.

Косачев добавил, что можно приветствовать "и сам факт разговора, первого за достаточно длительное время, и его продолжительность, и набор обсужденных тем".

Напомним, полуторачасовой разговор Путина и Трампа состоялся вечером в пятницу, 3 мая.

Доклад Мюллера: Демократы начали искать замену Трампу
Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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