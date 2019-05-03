Косачев: В отношениях РФ и США исчезает основной сдерживающий фактор

Основным сдерживающим фактором в отношениях России и США долгое время были "внутриамериканские разборки". Однако после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера они теряют свою актуальность. Это проявилось, в частности, в том, что глава Белого дома Дональд Трамп стал инициатором большого телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"То обстоятельство, что инициатива разговора исходила от американской стороны, только подтверждает, что основным сдерживающим фактором в двусторонних отношениях долгое время были внутриамериканские "разборки", - цитирует сенатора РИА Новости.

Косачев добавил, что можно приветствовать "и сам факт разговора, первого за достаточно длительное время, и его продолжительность, и набор обсужденных тем".

Напомним, полуторачасовой разговор Путина и Трампа состоялся вечером в пятницу, 3 мая.