Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы 10:46
Безумный Китай: что нужно знать, чтобы выжить на дорогах 03.05.2019
"Дизельный скандал" обошелся Volkswagen в 30 млрд евро 03.05.2019
Эксперты назвали самые дешевые автомобили с "автоматом" 03.05.2019
04.05.2019 11:03
Рубрика: Легковые авто

Россияне потратили на иномарки 500 млрд рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Борис Захаров / РГ Фото: Борис Захаров / РГ
Фото: Борис Захаров / РГ

В первом квартале 2019 года россияне купили 284 тысячи новых легковых иномарок. На эти машины граждане нашей страны потратили 503 млрд рублей (составляет 90% от всей емкости рынка).

Как сообщает "Автостат", чаще всего приобретали автомобили марки Kia (70 млрд рублей). На втором месте Toyota (55 млрд рублей), на третьем - Hyundai (50 млрд рублей). В топ-5 также вошли две премиальные марки - Mercedes-Benz (43 млрд рублей) и BMW (38 млрд рублей).

Аналитики уточняют - на долю пяти перечисленных брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне затратили на иномарки в январе - марте нынешнего года.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Эксперты назвали самые дешевые автомобили с "автоматом"

Отметим, что продажи новых легковых машин в России в марте выросли на 1,8% - до 160 180 автомобилей, что практически компенсировало падение продаж в предыдущем месяце. За первый квартал в нашей стране было реализовано 391 650 новых авто - это всего на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Ранее эксперты выяснили, что в этом году россияне купили более 160 тысяч машин SUV. Чаще всего в России приобретают кроссоверы и внедорожники Hyundai.

В то же время в РФ разлюбили роскошные автомобили. Продажи новых люксовых автомобилей упали на 18,7% - до 269 машин.

Какие автомобили можно купить в России за 600 тысяч рублей
"Дизельный скандал" обошелся Volkswagen в 30 млрд евро