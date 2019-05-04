Россияне потратили на иномарки 500 млрд рублей

В первом квартале 2019 года россияне купили 284 тысячи новых легковых иномарок. На эти машины граждане нашей страны потратили 503 млрд рублей (составляет 90% от всей емкости рынка).

Как сообщает "Автостат", чаще всего приобретали автомобили марки Kia (70 млрд рублей). На втором месте Toyota (55 млрд рублей), на третьем - Hyundai (50 млрд рублей). В топ-5 также вошли две премиальные марки - Mercedes-Benz (43 млрд рублей) и BMW (38 млрд рублей).

Аналитики уточняют - на долю пяти перечисленных брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне затратили на иномарки в январе - марте нынешнего года.

Отметим, что продажи новых легковых машин в России в марте выросли на 1,8% - до 160 180 автомобилей, что практически компенсировало падение продаж в предыдущем месяце. За первый квартал в нашей стране было реализовано 391 650 новых авто - это всего на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Ранее эксперты выяснили, что в этом году россияне купили более 160 тысяч машин SUV. Чаще всего в России приобретают кроссоверы и внедорожники Hyundai.

В то же время в РФ разлюбили роскошные автомобили. Продажи новых люксовых автомобилей упали на 18,7% - до 269 машин.