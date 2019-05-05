Если очень хочется Mercedes: что ждать от премиума за 500 000 рублей

Выбор между разумом и сердцем - наверное, одно из самых тяжелых решений для человека. Автовладелец, разумом понимая, что дорогую иномарку ему не потянуть, выбирает новый "бюджетник". Внутри себя он уверен, что сделал правильное и практичное решение, однако на светофоре или парковке он все равно заглядывается на стоящую рядом мечту, с которой осталось его сердце. Так может не нужно страдать от неразделенной любви? Разбираемся, чем грозит покупка десятилетнего "Мерседеса" за 500 000 рублей.

Как обычно, сразу определимся, что мы рассматриваем автомобиль на каждый день - купить и ездить. Игра в реставратора легендарных "124-х" и "140-х" как правило редко заканчивается счастьем. Проверено на опыте, в том числе и личном: для таких дел нужна вторая беспроблемная машина для жизни, масса времени таскать по сервисам раритет и искать запчасти, а также немалое количество средств на ремонт, поскольку некоторых неоригинальных запчастей на "классику" попросту нет, а оригинальные стоят как части ракетного двигателя.

Так что мы очередной раз берем за основу максимально молодые, максимально простые и максимально неразорительные модели Mercedes-Benz, которые можно потянуть, имея на руках бюджет на покупку "Лады Весты" и среднестатистическую зарплату россиянина.

Гадать, собственно, нечего: за указанные деньги по указанным параметрам нам подходят базовые модели A, B и C-классов предпоследних поколений. Первые две - еще в виде компактвэнов (кузова W169 и W245) - истинными поклонниками "Мерседесов" воспринимаются не особо. С их точки зрения, "Мерин" может быть только седаном или в крайнем случае внедорожником, но никак не маленьким семейным однообъемником - не по-пацански.

На самом деле, такое положение дел только на пользу не самому богатому покупателю. Дело в том, Mercedes A-class и B-class пользовались относительной популярностью у прекрасной половины человечества, а потому эти модели как правило в лучшем техническом состоянии и с меньшими пробегами.

Кроме того, немецкий премиум-бренд во все свои модели закладывал соответствующий уровень комфорта и мощности, так что ездовые параметры базовых моделей вопросов не вызывают. Невысокий статус отразится лишь на небогатых для "Мерседеса" комплектациях и не самых дорогих отделочных материалах.

Для тех же, кто хочет классический Mercedes-Benz в виде седана и с задним приводом, в указанные параметры вписывается C-class третьего поколения в кузове W204. Итак, смотрим, каких хлопот могут доставить эти модели.

Mercedes-Benz A-class (W169) и B-class (W245)

Mercedes-Benz A-class. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Рассматривать эти модели по отдельности смысла нет - обе построены на одной платформе и имеют единые технические решения. Разница будет заключаться в том, что за плюс-минус одни деньги A-class будет поновее (2012-2011 годов выпуска), а B-class постарше (2010-2011). Так или иначе, хорошая новость заключается в том, что обе модели этих годов пережили обновление, которое учитывало массу недоработок предыдущих версий.

В подавляющем большинстве случаев A-class будет оснащен 1.7-литровым бензиновым мотором с вариатором, а B-class в равной степени встречается как в такой же версии B180, так и в версии B200 с 2.0-литровым агрегатом.

Сразу можно сказать, что если вас устраивает механическая коробка передач и вам попалась подобная версия, не сомневайтесь - берите. "Механика" почти не убиваема. А вот вариатор "Мерседеса" Autotronic 722.8 - лотерея: половина не встречает с ним никаких проблем, у второй половины он порой не доживает и до 60 000 км пробега.

Бесступенчатая коробка семи-десятилетней давности еще не обладала современными технологиями, применяемыми сегодня, а потому имела несколько слабых мест.

Распространенная болячка - выход из строя датчиков оборотов (их в коробке три). Чаще всего происходит это из-за обрыва контактов на плате гидроблока. Дилеры подобное не ремонтируют и "приговаривают" целиком гидроблок, который стоит очень больших денег. Более лояльные сервисы меняют плату, которую под заказ можно найти отдельно. Кроме того, рукастые мастера научились пропаивать контакты, что будет стоить максимально бюджетно.

Регулярно встречающаяся беда - трещины корпуса гидроблока. В какой-то момент на внешней стороне гидроблока появляется трещина, которая со временем разрастается и может привести даже к разрушению корпуса, потере масла и давления. Фактически, к капитальному ремонту коробки передач. Связывают это с резкими перепадами температур, когда в зимний период времени вариатор подвергается усиленным нагрузкам. По этой же причине перегревается блок управления.

Mercedes-Benz B-class. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Ну и традиционное затягивание с заменой масла в коробке также регулярно приводит к серьезным проблемам - от выхода из строя той же платы до разрушения подшипников коробки.

Оба бензиновых двигателя 1.7 и 2.0 конструктивно принадлежат к одной серии M266 и отличаются в основном только объемом. Особенностью является положение мотора - ради безопасности при лобовом ударе он завален на 60 градусов вперед, из-за чего могут возникнуть некоторые нюансы при ремонте.

Двигатель заслужил репутацию вполне надежного и, что удивительно, простого: в конструкции применен цепной привод ГРМ и 8-клапанная схема! Собственно, основные вопросы к приводам: цепь и натяжители живут около 120 тыс. км. Кроме того, надо следить за состоянием ремня генератора, обрыв которого приводит к дорогостоящему ремонту по его замене.

Что касается остальных деталей, то в наших условиях не очень долго живет всеядная мерседесовская подвеска, рулевые наконечники, шаровые и сайлент-блоки. Проблемы встречаются с рулевым управлением, слабым местом которого является датчик поворота руля.

Mercedes-Benz C-class (W204)

Mercedes-Benz C-class. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

За указанные деньги на рынке встречаются экземпляры 2009-2011 годов выпуска в большинстве своем с единственным бензиновым турбомотором 1.8, правда в трех вариантах форсировки - 156, 184 и 204 лошадиные силы (до 2009 года включительно двигатель оснащался компрессором). Все представленные варианты оснащены задним приводом и классическим автоматом.

Главная проблема двигателя - цепной привод ГРМ, который подвержен растяжению. Удивительно, но по регламенту этот механизм рассчитан на весь срок эксплуатации, что, конечно, же в наших условиях нереально. Если из-под капота доносятся подозрительные шумы, стоит не тянуть с заменой. До кучи вместе цепью, чтобы не разбирать дважды, стоит менять и муфты на распредвалах, которые могут выйти из строя. Их скорый конец так же отражается повышенной шумностью работы мотора. Турбина, как ни странно, получилась очень надежной и может выйти из строя только по причине нерегулярной замены масла.

Как и в случае с A и B-классом, у "Цешки" слабый приводной ремень, который нужно менять уже на пробеге в 50 000 км. Выходит из строя термостат, а еще C-class в обязательном порядке нужно греть зимой. Дело в том, что из-за особенностей конструкции обмерзает система вентиляции картера, в результате чего масло может незаметно (датчика давления в машине нет) попадать во впускную систему. В запущенных случаях можно словить клин.

Mercedes C-Class оснащался двумя автоматами: до 2010 года древней, а потому почти неубиваемой 5-ступенчатой коробкой 5G-Tronic, на смену которой пришла более сложная и капризная 7-ступенчатая.

У коробки и двигателя общая система охлаждения, а потому за ней стоит следить вдвойне: забитый радиатор или текущий антифриз - повод проверить и прочистить всю систему. Перегрев - одна из частых проблем с коробкой, что особенно касается семиступки. Кроме того, бравые парни нередко подвергали коробку повышенным нагрузкам, устраивая дрифт-заезды, старты со светофора и прочие гонки.

Несмотря на независимую схему подвеска C-class отличается хорошей живучестью. Первые проблемы с ней появляются ближе к 100 000 км. Замены потребуют сайлент-блоки, амортизаторы и опорные подшипники. Особенностью являются регулируемые ступичные подшипники, которые нужно проверять каждые 10-15 тыс. км.

Еще одна особенная беда "Цешки" - клин рулевой колонки. На дорестайлинговых версиях это может обернуться дорогостоящей заменой всего механизма. На обновленных версиях деталь можно разобрать и починить.

Вывод

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самый главный подвох подержанных "Мерседесов" - стоимость обслуживания, которая состоит из двух частей: регламентных работ и ремонта. Обычные ТО, то есть, замена масла, фильтров, колодок, тормозных дисков и прочих расходников на младшие модели Mercedes стоят недорого. Например, тормозные диски вряд ли обойдутся дороже пяти тысяч рублей, даже оригинальный термостат на C-class, если покупать его не у дилера, стоит копеечные 3000 рублей. Цепь ГРМ обойдется в семь, а ролик натяжения в пять тысяч рублей. Плюс, само собой, работы.

Большая часть расходных деталей существует в неоригинальном виде. Например, родные амортизаторы Bilstein в зависимости от версии обойдутся от семи до двенадцати тысяч рублей за штуку, что немало. Однако, например, те же стойки выпускает известная японская компания "Каяба" (KYB), стоимость которых в два раза ниже родных.

Однако в этом кроется коварный подвох для будущих владельцев. Дело в том, что при сложном агрегатном ремонте потребуется замена крупных деталей и механизмов, большинство из которых для "Мерседеса" существует только в оригинальном виде.

Например, родной комплект сцепления на A-class обойдется в 20-25 тысяч рублей. Радиатор системы охлаждения не найти дешевле 22 000 рублей, а оригинальный передний приводной вал обойдется минимум в 53 000 рублей, и неоригинала нет. Радиатор вариатора будет стоить минимум 28 000 рублей, а ремонт всей коробки в среднем начинается от 100 000 рублей.

То есть, невнимательная покупка десятилетнего "Мерседеса" за полмиллиона рублей при том, что плановое содержание машины по кошельку среднестатистическому россиянину, может обернуться разорительным ремонтом самых обычных систем, не считая двигателя.

А потому, если вы целенаправленно собрались покупать подобное авто, стоит очень внимательно смотреть каждый вариант. В идеале искать или ждать машину с минимальным реальным пробегом до 100 000 км, крайне желательно из знакомых или проверенных рук. Иначе, есть все шансы купить "памятник", который будет радовать вас, стоя без движения месяцами под окном, пока вы копите на ремонт.