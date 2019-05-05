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05.05.2019 21:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

После инцидента с самолетом в Шереметьево задержано 72 рейса

Текст: Сергей Бабкин

Из-за сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево задержаны 72 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

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Время задержки большинства вылетов составляет от 40 минут до 2,5 часа. Многие рейсы принимаются, но в ограниченном режиме. По предварительным данным, работает только одна из двух взлетно-посадочных полос. В результате часть рейсов до Шереметьево задерживаются, в том числе из доминиканского аэропорта Пунта-Куна - почти на 7 часов.

Напомним, что 5 мая в 18:30 в Шереметьево совершил жесткую посадку Sukhoj SuperJet 100. Есть сведения, что у самолета отказала автоматика после попадания молнии. На земле самолет загорелся. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в московский НИИ имени Склифосовского.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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