В аэропорту Мурманска отменили рейс в Москву

Из-за ЧП в Шереметьево отменен авиарейс SU 1493 Мурманск - Москва, вылет которого должен был состояться в 21.35. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил начальник смены пассажирских перевозок в аэропорту Мурманск.

Сейчас в аэропорту работает бригада психологов, которая оказывает помощь родственникам пассажиров, погибших и пострадавших во время пожара в самолете. Воздушное судно загорелось при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По данным СК, в результате аварии погибли 13 пассажиров самолета, в том числе двое детей.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находился глава Североморска Владимир Евменьков, он не пострадал.



По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают пассажиров, а также сотрудников аэропорта и компании-перевозчика.

Кстати

Номер телефона "горячей линии" в Мурманске - (8152)39-99-99.