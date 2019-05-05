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05.05.2019 22:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманске начала работу "горячая линия" для родственников пассажиров, находившихся в загоревшемся самолете. Ее номер - (8152) 39-99-99. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

Фото: СК/РИА Новости
По факту возгорания в Шереметьево самолета SSJ-100 СК возбудил дело

"Горячая линия" работает на базе телефона доверия.

Ранее врио губернатора Заполярья сообщил, что в аэропорту Мурманск психологи оказывают помощь родным и близким пассажиров аварийного рейса. Также в воздушной гавани рабоатет оперативный штаб регионального ГУ МЧС.

Напомним, самолет SSJ 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, загорелся в воскресенье при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По предварительным данным СК, 13 человек погибли. Количество пострадавших уточняется.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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