В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево

В Мурманске начала работу "горячая линия" для родственников пассажиров, находившихся в загоревшемся самолете. Ее номер - (8152) 39-99-99. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Горячая линия" работает на базе телефона доверия.

Ранее врио губернатора Заполярья сообщил, что в аэропорту Мурманск психологи оказывают помощь родным и близким пассажиров аварийного рейса. Также в воздушной гавани рабоатет оперативный штаб регионального ГУ МЧС.

Напомним, самолет SSJ 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, загорелся в воскресенье при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По предварительным данным СК, 13 человек погибли. Количество пострадавших уточняется.