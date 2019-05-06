Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Искренние соболезнования от имени белорусского народа и себя лично выразил белорусский лидер Владимиру Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В Республике Беларусь, говорится в тексте соболезнования, "с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот", повлекшем многочисленные человеческие жертвы". Президент РБ передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

Как уже сообщалось, пассажирский самолет Sukhoi SuperJet загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Многие из выживших доставлены в госпитали Москвы с ожогами и отравлениями угарным газом.

В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, подтвердила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных экспертами данных.

Трехдневный траур после катастрофы самолета, который следовал из Москвы на северо-запад России, объявлен в Мурманской области, написал на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.