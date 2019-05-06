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06.05.2019 18:15
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке

Текст: Евгений Костин
Фото: www.c.motorgraph.com Фото: www.c.motorgraph.com
Фото: www.c.motorgraph.com

В середине апреля на автосалоне в Шанхае был представлен новый Hyundai ix25, который показывает, как будет выглядеть Creta следующей генерации. Кроссовер, несмотря на то, что появится у дилеров лишь во второй половине 2019 года, был замечен в КНР на дорогах общего пользования.

Новинка попыталась скопировать дизайн короля модельного ряда Hyundai Palisade, но что-то пошло не так. В комментариях под новостями в китайских СМИ можно часто встретить такую характеристику нового ix25: "самый ужасный фейслифт". Тем не менее, нельзя сказать, что кроссовер полностью лишён очарования. К примеру, задняя часть выглядит довольно симпатично, хотя решения с фонарями - пластиковая вставка, разделяющая их, - тоже может вызвать вопросы.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Если сравнивать Hyundai ix25 с нынешней Creta, то новинка крупнее. Увеличившаяся на 20 мм колёсная база (до 2 610 мм), позволила модели растянуться до 4 300 мм (+30 мм), предоставив дополнительное пространство для пассажиров.

Салон получил полностью переосмысленную переднюю панель с горизонтально расположенными дефлекторами воздуховодов и огромным планшетом в центре, который практически напрочь лишил автомобиль физических клавиш.

Относительно моторной гаммы до сих пор нет никаких официальных подробностей. В Китае ix25, как предполагается, будет доступен с турбированным мотором 1.4 литра и атмосферником объёмом 1.6 литра. В Индии, где кроссовер будет продаваться под именем Creta, ему прочат 1.5-литровые бензиновый и дизельный моторы, а также турботройку из гаммы нового Hyundai Venue, который за сутки захотели купить более двух тысяч человек.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Новый Hyundai Creta для России, вероятно, получит отличную от нового ix25 внешность: маркетологи должны понимать, что вкусы и предпочтения у азиатского покупателя и у российского всё-таки разнятся. Тем более, время для принятия решений есть: в ближайший год-полтора Hyundai вряд ли будет обновлять Creta SUV, так как он прекрасно продаётся.

В нашей стране цены на "корейца" стартуют от 947 000 рублей.

www.bobaedream.co.kr
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#Hyundai