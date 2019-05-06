Александр Кокорин: Прошу не ломать наши судьбы

В Пресненском суде Москвы, несмотря на поздний час, продолжается заключительное заседание по делу Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Александр Кокорин, получив слово, обратился к суду с просьбой не наказывать обвиняемых серьезно.

Все четверо находятся под арестом с октября прошлого года, когда они стали участниками драк в центре Москвы. В инцидентах пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Прокурор Светлана Тарасова, сегодня выступая в суде, потребовала для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев в аналогичных условиях.

Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы, подчеркивая, что показания потерпевших были противоречивы, а для спортсменов эта история стала уроком на всю жизнь. Об этом сказал и Кокорин-старший.

"Мы полностью признали вину относительно побоев Дениса Пака, еще раз приношу ему извинения. Извиняюсь перед Соловчуком за брата - я ведь мог его предостеречь. Приношу извинения обществу, команде, тренерам, руководителям, семье, родителям. Время, проведенное нами в СИЗО, не закономерно, но это для нас урок на всю жизнь. Было, о чем подумать, - признал Александр. - Прошу вас по-человечески, Ваша честь, не ломать наши судьбы. Мы хотим вернуться к семьям и заниматься любимым делом".

Его младший брат сказал, что ему хочется выйти на волю и посмотреть на небо. Кирилл признался, что в СИЗО прочитал больше книг, чем за всю жизнь. По его мнению, проведенный под арестом срок изменил его в лучшую сторону.

Мамаев, в свою очередь, также принес извинения потерпевшим и отметил, что их арест был заслуженным. В то же время, он считает, что они уже наказаны достаточно. "Хочется вернуться в спорт. Чем быстрее мы выйдем на свободу, тем легче будет это сделать - ведь чем дольше мы здесь, тем больше отдаляемся от карьеры. Это единственная работа, которую мы умеем делать".

Александр Протасовицкий подчеркнул, что все обвиняемые признали вину - в частности, он сознался, что избивал Соловчука. Но, по его мнению, 17 месяцев за два удара - излишне суровое наказание. "Я не Майк Тайсон. Мы извинились и раскаялись. Когда у сильных парней, стоящих здесь, дрожит голос, это говорит о раскаянии", - считает Протасовицкий.