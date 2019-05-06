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06.05.2019 20:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево

Текст: Алексей Михайлов

Закончены следственные действия на месте аварийной посадки сгоревшего самолета в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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- Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета изъяли со взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования, - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Ранее были отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской станцией, записи камер видеонаблюдения.

По ее словам, продолжается работа с очевидцами авиапроисшествия. Следователи и специалисты МАК начали расшифровку и изучение данных бортовых самописцев самолета. Полученную информацию сопоставят с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями пассажиров и свидетелей происшествия.

Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета было возбуждено сразу после происшествия. Расследование авиакатастрофы проводят сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Потерпевшими признаны 22 человека. В качестве версий следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Мурманская область ЦФО Москва Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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