Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту

Житель Мурманска Михаил Савченко, который находился в совершившем жесткую посадку в Шереметьево самолете SSJ-100, призвал не травить тех пассажиров, кто покидал горящий борт с чемоданами.

- Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю, - отметил Михаил на своей странице в Instagram.

Сам Савченко подчеркнул, что при выходе из самолета чемодана у него при себе не было и он летел экономическим классом. Михаил был одним из тех, кто выложил видео горящего самолета. Мурманчанин говорит, что в момент, когда снимал, рядом не было людей, которые нуждались бы в помощи.

Михаил Савченко также выразил благодарность экипажу самолета. По его словам, если бы не действия пилотов, то жертв было бы гораздо больше. Отдельно мурманчанин поблагодарил бортпроводников, которые знали, насколько серьезная ситуация и продолжали делать свою работу.

Очевидец говорит, что сразу после приземления помощь стали оказывать наземные службы, так, сотрудницы открытой горячей линии МЧС стали оперативно собирать данные для горячей линии, прибывшие на место сотрудники СК, понимая, что чувствуют пассажиры, опросили всех максимально быстро и корректно. Многим пассажирам понадобилась помощь психологов.

Пост Михаила вызвал дискуссию в социальных сетях. Савченко, который, к слову, возглавляет местную команду "Что? Где? Когда", поздравляют со вторым днем рождения и обсуждают в комментариях происходившее на борту. Сам Савченко в дискуссию не вступает, он сразу отметил, что ему сложно комментировать обстоятельства этой трагедии.

Напомним, накануне при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет, который должен был улететь в Мурманск. Погиб 41 человек.

В Мурманске объявлен трехдневный траур. Сегодня в 20.00 у памятника жертвам военной интервенции 1918 -1920 годов, где возник стихийный мемориал, пройдет траурная акция в память о погибших.

Тем временем в Москву отправились родственники погибших. На опознание. Власти Мурманской области оказали им помощь в организации поездки и размещении.