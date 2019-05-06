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06.05.2019 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево. Собравшиеся зажгут свечи у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов, где появился стихийный мемориал, сообщил на своей странице в Facebook врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

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- Сам планирую быть, - отметил Андрей Чибис. - У кого есть желание - приходите.

Сегодня в течение дня мемориал посетили сотни мурманчан. Люди приносят туда цветы, мягкие игрушки, свечи и сладости.

При жесткой посадке авиалайнера в Шереметьево вечером 5 мая из 78 пассажиров погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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