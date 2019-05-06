В Мурманске пройдет траурная акция в память о погибших в Шереметьево

Сегодня в Мурманске в 20.00 пройдет акция в память о погибших при жесткой посадке в Шереметьево. Собравшиеся зажгут свечи у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов, где появился стихийный мемориал, сообщил на своей странице в Facebook врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Сам планирую быть, - отметил Андрей Чибис. - У кого есть желание - приходите.

Сегодня в течение дня мемориал посетили сотни мурманчан. Люди приносят туда цветы, мягкие игрушки, свечи и сладости.

При жесткой посадке авиалайнера в Шереметьево вечером 5 мая из 78 пассажиров погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур.