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Вышел трейлер фильма про вторжение инопланетян "Рубеж мира"

Новости
    07.05.2019, 11:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На официальном YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер научно-фантастического фильма "Рубеж Мира" (Rim of the World), создателями которого выступили режиссер МакДжи ("Ангелы Чарли") и сценарист Зак Стенц ("Люди Икс: Первый класс", "Тор", "Терминатор: Битва за будущее").

По сюжету картины, временами нежно перемигивающейся с эстетикой, например, "Очень странных дел", четверо максимально расово и гендерно выверенных подростков-неудачников, будучи в летнем лагере, становятся свидетелями инопланетного вторжения. И, соответственно, начинают ему противостоять.     

В ролях: Линн Коллинс ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Элементарно"), Аннабет Гиш ("Секретные материалы", "Остановись и гори"), Пьюнем Пэйтел ("Адам портит всё", "Жизнь в деталях"), Майкл Бич ("Скорая помощь", "Сыны анархии"), Тони Кавалеро ("Игра престолов").

Релиз - 24 мая.

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