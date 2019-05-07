Вышел трейлер фильма про вторжение инопланетян "Рубеж мира"

На официальном YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер научно-фантастического фильма "Рубеж Мира" (Rim of the World), создателями которого выступили режиссер МакДжи ("Ангелы Чарли") и сценарист Зак Стенц ("Люди Икс: Первый класс", "Тор", "Терминатор: Битва за будущее").

По сюжету картины, временами нежно перемигивающейся с эстетикой, например, "Очень странных дел", четверо максимально расово и гендерно выверенных подростков-неудачников, будучи в летнем лагере, становятся свидетелями инопланетного вторжения. И, соответственно, начинают ему противостоять.

В ролях: Линн Коллинс ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Элементарно"), Аннабет Гиш ("Секретные материалы", "Остановись и гори"), Пьюнем Пэйтел ("Адам портит всё", "Жизнь в деталях"), Майкл Бич ("Скорая помощь", "Сыны анархии"), Тони Кавалеро ("Игра престолов").

Релиз - 24 мая.