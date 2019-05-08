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08.05.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Взлет доллара до 70 рублей еще возможен

Текст: Георгий Панин
Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С ноября прошлого года, когда была достигнута договоренность о перемирии в торговых спорах США и Китая, проведено несколько раундов переговоров. Но выход на финишную прямую повлек за собой новые изменения в экономических отношениях двух стран.

Дональд Трамп повысил пошлины на ряд китайских товаров до 25 процентов и сказал о возможном их росте на остальные позиции. В конечном итоге, думаю, договоренность будет достигнута с некоторыми поправками. Китаю, если опираться на экономическую ситуацию внутри страны, совсем невыгодно ссориться с США.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Какими мы увидим доллар и евро после первых майских каникул

Посмотрим, как в пятницу (10 мая) пройдут переговоры вице-премьера Китая Лю Хэ с представителями США. Сам факт, что китайский министр не отменил свой визит, уже говорит о том, что Поднебесная хочет достичь договоренностей.

Но пока неопределенность исхода событий велика. Это оказывает краткосрочную поддержку доллару и евро, так как происходит масштабное закрытие позиций carry trade из-за растущих рисков эскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Так же отмена итогов выборов мэра Стамбула и ситуация в Венесуэле оказывает давление на валюты развивающихся рынков.

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума

Как мы видим, пока все не в пользу российской валюты. Цены на нефть тоже отступили от своих максимумов и снизились на четыре доллара. Баррель торгуется по 70,5 доллара, что связано с опасением глобального спроса и ростом добычи.

В таких условиях курс доллара может укрепиться до 66,5-67 рублей, курс евро - до 74-75 рублей. Но если в ближайшее время США и Китай не решат свои торговые проблемы, это грозит вызвать волатильность на рынках, распродажу на фондовых рынках. Все это может опустить курс рубля и до 70 за доллар.

Фото: iStock
Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа

Сегодня же, восьмого мая, Минфин РФ после паузы в связи с первомайскими праздниками проведет аукцион ОФЗ. Итоги размещения будут отражать некую динамику по отношению к российскому рынку. Пока динамика ОФЗ показывает в основном небольшой рост доходности у большинства госбумаг.

Единственное, что может еще какое-то время оказывать поддержку российскому рублю, это позитивные комментарии состоявшегося телефонного разговора лидеров России и США. Однако вопрос новых санкций пока остается открытым.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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