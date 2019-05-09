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09.05.2019 16:40
Рубрика: Власть

Путин: Память о Победе не вытравить

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин назвал парад Победы прекрасным. "Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Погодные условия предоставляли летчикам 150 метров хорошей видимости - а нужно 400. "В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Фото: Минобороны РФ
Военный парад прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

"Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть, и помнить об этом мы будем всегда", - заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 24". Помнить о триумфе победы, чувствовать неразрывную связь с победителями - дорогого стоит. "Это то, что мы из себя, даже если захотим, никогда не сможем вытравить. Даже в тех странах, где пытаются это сделать, я уверен, это никогда не получится. Это душа народа, она всегда будет с нами", - подчеркнул он.

"Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей", - заявил президент в интервью Первому каналу после шествия "Бессмертный полк". "И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества", - заметил он.

"Я думаю, что это очень хорошая традиция, которая отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", - сказал президент.

Владимир Путин не удивлен, что многие страны поддержали акцию. "Несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой - фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример", - заметил он.

Власть Работа власти Президент День Победы
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