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10.05.2019 22:33
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу в Москве второй день подряд был вечерний праздничный салют. Вслед за красочным фейерверком в честь Дня Победы столица столь же ярко отметила 75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Ровно в 22:00 разместившиеся на Поклонной горе салютные установки дали в память о знаменательной дате 12 залпов. Кстати говоря, ровно семьдесят пять лет назад столица тоже салютовала в честь освобождения крымского города, чья история неразрывно связана с Россией, ее Военно-морским флотом, и боях за который наши воины в разные времена покрыли себя неувядаемой славой.

10 мая 1944-го Москва от имени Родины салютовала освободившим Севастополь бойцам 24 залпами из 324 орудий. Сейчас праздничный фейерверк был не столь масштабным, но наверняка не менее красочным. Его для жителей и гостей столицы устроили военнослужащие единственного в Вооруженных силах РФ 449-го отдельного салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Они выпустили фейерверки в небо из самоходных комбинированных пусковых салютных установок на базе автомобиля КАМАЗ-5350м.

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Калибр стартовых "труб", установленных на машинах, колеблется от 105 до 310 мм. Это позволяет устраивать не просто яркое, но и разнообразное огненное шоу. Для салюта военные используют более полусотни видов фейерверочных изделий с среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка". Купола их разрывов превышают в диаметре 300 метров и во всех деталях видны с земли. А звуковое сопровождение праздничного салюта обеспечивает батарея пушек ЗИС-3 - раритетных и действующех до сих пор артиллерийских орудий времён Великой Отечественной войны.

В том, что в память о 75-летии освобождения города -Героя Севастополя салютовала столица России, ничего удивительного нет. Битва за Крым яркой страницей вписана в биографию нашей страны. О мужестве сражавшихся на полуострове воинов, в том числе, свидетельствуют рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, которые накануне праздничной даты разметили в специальном мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.

Известно, что в результате Крымской наступательной операции, длившейся с 8 апреля про 12 мая 1944 года, потери 17-й армии вермахта только на суше составили 100 тысяч человек, в том числе свыше 61 тысячи человек пленными. Советские войска потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.

"РГ" ранее публиковала данные из итоговой оперативной сводки действий Приморской армии, где говорится, что 9 мая бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии в уличных боях выбили фашистов из города и водрузили Красное Знамя на Севастопольской панораме. Командующий упомянутой выше 17-я германской армии генерал-полковник Иенеке, известный как создатель неприступных укреплений, позже признавался: сдавать город гитлеровцы не собирались. А по показаниям сбитого 6 мая немецкого летчика Арнольда Цеппелина, нацистам был дан приказ всеми силами защищать Севастополь и сковывать наши войска.

Другой пленный генерал по фамилии Беме заявил, что прорыв оборонительных укреплений стал возможен благодаря, цитируем, "изумительной работе русской артиллерии, решительным наступательным действиям и упорству русской пехоты в бою".

В показаниях немецкого штабного врача доктора Рудольфа Руттенштейнера имеется описание боя за Сапун-гору. Именно там он и сдался в плен. Это произошло 7 мая, когда "... рано утром советские войска начали наступление. Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. Телефонная связь со штабом батальона была прервана в первую же минуту русской артподготовки... русские взломали немецкую оборону, уничтожили значительную часть оборонявшихся".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Когда наши бойцы освободили Севастополь, они увидели, во что превратили город фашисты. Там не было ни одного целого здания. А какие бесчинства творили оккупанты над мирными гражданами! 14 мая 1944 года представители Красной Армии и местных властей составили акт о зверствах гитлеровцев в районе Севастополя под названием Северная сторона. Там записано, что из трех тысяч населения района в живых остались только 10 человек. Так называемый "новый порядок", насаждаемый оккупантами, сопровождался постоянными побоями, заключением в тюрьму, грабежами, унижениями, угонами в Германию.

Наряду с немцами в Севастополе орудовали и румыны. В акте, датированном 13 мая 1944 года, зафиксированы злодеяния немецко-румынских оккупантов в Корабельном районе города. "Некогда цветущий район фашистские варвары превратили в руины. Они полностью разрушили предприятия, школы, клубы, кинотеатры и многие сотни жилых домов. В своей звериной злобе фашисты уничтожили исторические памятники Обороны Севастополя в 1854-55 годах. Палачи безжалостно расправлялись с мирным населением. Большое количество жителей Корабельного района насильственно было угнано в рабство", - сказано в документе.

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