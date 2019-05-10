В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

В пятницу в Москве второй день подряд был вечерний праздничный салют. Вслед за красочным фейерверком в честь Дня Победы столица столь же ярко отметила 75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Ровно в 22:00 разместившиеся на Поклонной горе салютные установки дали в память о знаменательной дате 12 залпов. Кстати говоря, ровно семьдесят пять лет назад столица тоже салютовала в честь освобождения крымского города, чья история неразрывно связана с Россией, ее Военно-морским флотом, и боях за который наши воины в разные времена покрыли себя неувядаемой славой.

10 мая 1944-го Москва от имени Родины салютовала освободившим Севастополь бойцам 24 залпами из 324 орудий. Сейчас праздничный фейерверк был не столь масштабным, но наверняка не менее красочным. Его для жителей и гостей столицы устроили военнослужащие единственного в Вооруженных силах РФ 449-го отдельного салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Они выпустили фейерверки в небо из самоходных комбинированных пусковых салютных установок на базе автомобиля КАМАЗ-5350м.

Калибр стартовых "труб", установленных на машинах, колеблется от 105 до 310 мм. Это позволяет устраивать не просто яркое, но и разнообразное огненное шоу. Для салюта военные используют более полусотни видов фейерверочных изделий с среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка". Купола их разрывов превышают в диаметре 300 метров и во всех деталях видны с земли. А звуковое сопровождение праздничного салюта обеспечивает батарея пушек ЗИС-3 - раритетных и действующех до сих пор артиллерийских орудий времён Великой Отечественной войны.

В том, что в память о 75-летии освобождения города -Героя Севастополя салютовала столица России, ничего удивительного нет. Битва за Крым яркой страницей вписана в биографию нашей страны. О мужестве сражавшихся на полуострове воинов, в том числе, свидетельствуют рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, которые накануне праздничной даты разметили в специальном мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.

Известно, что в результате Крымской наступательной операции, длившейся с 8 апреля про 12 мая 1944 года, потери 17-й армии вермахта только на суше составили 100 тысяч человек, в том числе свыше 61 тысячи человек пленными. Советские войска потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.

"РГ" ранее публиковала данные из итоговой оперативной сводки действий Приморской армии, где говорится, что 9 мая бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии в уличных боях выбили фашистов из города и водрузили Красное Знамя на Севастопольской панораме. Командующий упомянутой выше 17-я германской армии генерал-полковник Иенеке, известный как создатель неприступных укреплений, позже признавался: сдавать город гитлеровцы не собирались. А по показаниям сбитого 6 мая немецкого летчика Арнольда Цеппелина, нацистам был дан приказ всеми силами защищать Севастополь и сковывать наши войска.

Другой пленный генерал по фамилии Беме заявил, что прорыв оборонительных укреплений стал возможен благодаря, цитируем, "изумительной работе русской артиллерии, решительным наступательным действиям и упорству русской пехоты в бою".

В показаниях немецкого штабного врача доктора Рудольфа Руттенштейнера имеется описание боя за Сапун-гору. Именно там он и сдался в плен. Это произошло 7 мая, когда "... рано утром советские войска начали наступление. Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. Телефонная связь со штабом батальона была прервана в первую же минуту русской артподготовки... русские взломали немецкую оборону, уничтожили значительную часть оборонявшихся".

Когда наши бойцы освободили Севастополь, они увидели, во что превратили город фашисты. Там не было ни одного целого здания. А какие бесчинства творили оккупанты над мирными гражданами! 14 мая 1944 года представители Красной Армии и местных властей составили акт о зверствах гитлеровцев в районе Севастополя под названием Северная сторона. Там записано, что из трех тысяч населения района в живых остались только 10 человек. Так называемый "новый порядок", насаждаемый оккупантами, сопровождался постоянными побоями, заключением в тюрьму, грабежами, унижениями, угонами в Германию.

Наряду с немцами в Севастополе орудовали и румыны. В акте, датированном 13 мая 1944 года, зафиксированы злодеяния немецко-румынских оккупантов в Корабельном районе города. "Некогда цветущий район фашистские варвары превратили в руины. Они полностью разрушили предприятия, школы, клубы, кинотеатры и многие сотни жилых домов. В своей звериной злобе фашисты уничтожили исторические памятники Обороны Севастополя в 1854-55 годах. Палачи безжалостно расправлялись с мирным населением. Большое количество жителей Корабельного района насильственно было угнано в рабство", - сказано в документе.