Кросс-купе Geely на платформе Volvo вышел на рынок в 11 комплектациях

Сразу 11 комплектаций получил купеобразный кроссовер Geely FY11 при выходе на китайский рынок.

Самый доступный вариант - с турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. со стартер-генератором на 48 вольт и 7-скоростной преселективной трансмиссией - оценили в 135,8-148,8 тысячи юаней (1,3-1,4 млн рублей).

Машина с 2-литровым наддувным "вольвовским" двигателем B4204T на 238 л.с. (350 Нм) и 8-диапазонным "автоматом" Aisin стоит от 155,8 до 195,8 тысячи юаней (1,5-1,9 млн рублей). Причем самой дорогой здесь ожидаемо стала комплектация с полным приводом. Но еще дороже оказались гибридные версии PHEV с 1.5T общей мощностью 180 л.с. с 7DCT (с запасом хода на электротяге в 56-80 км). Даже после применения так называемых государственных субсидий они обойдутся в 188,8-216,8 тысячи юаней (1,8-2,1 млн рублей).

В общем Geely FY11, как и ожидалось, будет дороже своих прямых конкурентов. Для сравнения: Haval F7x оценивается в 119,7-156,9 тысячи юаней, при этом в топе у него будет 224-сильный мотор 2.0T, но без полного привода. А Changan CS85 уже доступен для предзаказа по цене 120-170 тысяч юаней, в том числе с 232-сильным 2-литровым турбомотором.

Впрочем, в Geely не сомневаются - автомобиль будет иметь успех. Недаром в ходе Шанхайского автосалона потребителям предложили предзаказать 2019 единиц самой дорогой лимитированной версии машины - и это было сделано за 5,5 минуты. Кроме того, первым покупателям подарят довольно большой пакет дополнительных опций - например, панорамный люк, премиальную аудиосистему с пультом управления и предоплаченный на 5 лет трафик 4G. А стандартная гарантия на автомобиль, как утверждает портал Аutohome, составит ни много ни мало 8 лет и 800 тысяч километров пробега. Трудно вспомнить аналогичные предложения!

Помимо преимуществ в виде платформы от Volvo (та же "тележка", что и на лучшем автомобиле Европы XC40), мощных моторов и яркого дизайна, FY11 получил адаптивные матричные светодиодные фары (они способны самостоятельно регулировать световой поток в зависимости от внешнего освещения и режима движения), виртуальную "приборку", адаптивный круиз-контроль, камеру на 360 градусов и целый ряд систем безопасности. В общем, самый дорогой Geely станет еще и самым оснащенным.

Напомним, автомобиль должен добраться и до российского рынка. Но это произойдет не ранее 2020 года. А в 2019-м компания планировала привезти к нам кроссовер SX11, приподнятный хэтчбек GS и гибридный седан GE.

Позже к ним присоединится еще одна "четырехдверка" - FE6.