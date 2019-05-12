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12.05.2019 00:52
Рубрика: Спорт

"Спартак" - "Уфа". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Победитель РФПЛ в этом сезоне уже известен, это - питерский "Зенит", который сегодня ждёт встреча с ЦСКА. Тем временем "Спартак", ещё рассчитывающий на место в еврокубках, будет дома играть с "Уфой".

Фото: Александар Джорович/РИА Новости
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У "Спартака" сейчас всё плохо. Это уже медицинский факт, не подлежащий сомнению, и едва ли кого-нибудь сможет ввести в заблуждение недавняя победа над "Уралом". Плохо настолько, что непопадание в еврокубковую зону многие болельщики наверняка воспримут с облегчением. Впрочем, победа в сегодняшнем матче красно-белых вернет в зону Лиги Европы и позволит как минимум обойти "Арсенал". А может и ЦСКА, но тут уж всё зависит от того, как позднее красно-синие сыграют со свежеиспечёнными чемпионами.

Уфа тем временем находится в зоне стыковых матчей и едва ли просто так будет мириться с таким малоприятным положением. Тем более что уж с этим "Спартаком" точно можно играть. Причём кому угодно.

Последние деньки этого сезона чемпионата России. Проводим его с должным вниманием.

Начало матча - в 16:30 мск.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Чемпионат России по футболу - 2018/2019 Спортивные онлайн-трансляции
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