"Спартак" - "Уфа". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Победитель РФПЛ в этом сезоне уже известен, это - питерский "Зенит", который сегодня ждёт встреча с ЦСКА. Тем временем "Спартак", ещё рассчитывающий на место в еврокубках, будет дома играть с "Уфой".

У "Спартака" сейчас всё плохо. Это уже медицинский факт, не подлежащий сомнению, и едва ли кого-нибудь сможет ввести в заблуждение недавняя победа над "Уралом". Плохо настолько, что непопадание в еврокубковую зону многие болельщики наверняка воспримут с облегчением. Впрочем, победа в сегодняшнем матче красно-белых вернет в зону Лиги Европы и позволит как минимум обойти "Арсенал". А может и ЦСКА, но тут уж всё зависит от того, как позднее красно-синие сыграют со свежеиспечёнными чемпионами.

Уфа тем временем находится в зоне стыковых матчей и едва ли просто так будет мириться с таким малоприятным положением. Тем более что уж с этим "Спартаком" точно можно играть. Причём кому угодно.

Последние деньки этого сезона чемпионата России. Проводим его с должным вниманием.

Начало матча - в 16:30 мск.