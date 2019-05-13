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Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку

Новости
    13.05.2019, 14:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Evan Agostini/Invision/AP Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Фото: Evan Agostini/Invision/AP

32-летняя британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк, Дейенерис Таргариен из финиширующего в этом месяце фэнтези-эпика "Игра престолов", определилась со своим следующим проектом.

Как пишет Variety, Кларк сыграет главную женскую роль в мелодраматическом байопике "Позволь мне перечесть" (Let Me Count the Ways), посвященном отношениям - роману, закончившемуся браком - поэтессы Элизабет Барретт и поэта и драматурга, приятеля Диккенса Роберта Браунинга.

Причем в истории этой ряд темных моментов: Барретт жила в позапрошлом веке в Лондоне и была известна, помимо остросоциального творчества, тем, что, обуреваемая и ослабленная некой таинственной болезнью, была вынуждена жить в изоляции в доме своей семьи, спасаясь лишь опиумной настойкой. До момента, как в ее жизни появился Браунинг. Актер на роль которого пока не подобран. Тогда как поэтессу, соответственно, сыграет Кларк.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
Вышел тизер самой последней серии "Игры престолов"

Режиссер - швед Бьёрн Рунге ("Жена" с Гленн Клоуз). Сценарий - Паула Милн ("Конец игры", сериал "Королева-девственница"). Продюсер Дэмиэн Джонс ("До свидания, Кристофер Робин", "Железная леди"). По датам ясности еще нет.

По словам Джонса, зрителя ждет "классическая история любви", при этом местами - довольно внезапная и актуальная для современного мира. "Счастлив возможности отправиться в это путешествие со столь выдающейся командой", - присовокупил продюсер с энтузиазмом.

Мы же заметим, что, начиная с тридцатых годов, "лав стори" названных поэтов переносилась на экраны неоднократно, так как пользуется славой в англоязычный культурной среде.

Наш обзор на пятую, предпоследнюю серию финала ИП, который и правда рвет мозг, найдете здесь.

Ранее сообщалось, что перед Кларк преклонил колено медведь (ненастоящий).

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