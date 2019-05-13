Киркоров пожелал удачи на "Евровидении" солистам Союзного государства

Калейдоскоп лиц, нарядов и музыкального аккомпанемента на подиуме предстоящего вокального триумфа чередовались со шквалом восторженных аплодисментов. На этот раз официальные делегации стран-участниц прибывали в порядке выступления в полуфиналах. Первой на ковровой дорожке появляется представительница Кипра - обаятельная Тамта. Она с удовольствием позировала перед фотокамерами, раздавала автографы и интервью.

Появление на дорожке самой молодой исполнительницы - шестнадцатилетней белорусской певицы с творческим псевдонимом ZENA - не стало исключением из общего энергетического заряда эмоций, подтверждают журналисты БЕЛТА.

Во-первых, Зина Куприянович, как ее привычно именуют близкие и друзья по жизни, круто изменила на этой раз свой имидж. Из девочки-тинейджера перед гостями музыкального конкурса ZENA трансформировалась в воздушную леди. Она словно купалась в лучах предстоящих творческих успехов, с удовольствием отвечала на вопросы зарубежных журналистов, не забывая уделять внимание и их коллегам из Союзного государства. "Мечтаю о победе, о самом высоком результате. Очень хочу круто представить свою страну на этом конкурсе", - призналась агентству юная артистка.

Амбиции у молодого таланта, полагают ценители ее голоса, имеют серьезные резоны. Ведь девушка уже успела стать лауреатом "Детской Новой волны", услышать достойную оценку из уст самого Игоря Крутого, получить первую премию на "Славянском базаре в Витебске", победить в "Маладых талентах Беларусi". Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", еще четыре года назад Зина пыталась впервые заявить о себе на детском "Евровидении", дошла даже до финала, но Эверест покорен тогда еще не был.

Правда, выступить на сцене детского "Евровидения" ей все же пришлось: Зина была одной из ведущих конкурса, который проходил в белорусской столице в прошлом году. А годом раньше она стала участницей "Новой Фабрики звезд" на телеканале "МузТВ". Тогда на шоу она заняла третье место, где и получила псевдоним ZENA.

Сейчас, напоминает агентство, в ее актив занесены выступления со многими звездами российской сцены: Александром Розенбаумом, Ани Лорак, Львом Лещенко, Митей Фоминым, Домиником Джокером, группой IOWA и другими.

По словам Зины, уже лет шесть она пристально следит за детским и взрослым "Евровидением", определяя для себя фаворитов и оценивая выступления участников. "Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, и для меня взрослое "Евровидение" - большая ступень в творческой карьере".

Бурю оваций сорвал на подиуме фестиваля и народный артист России Филипп Киркоров. Он охотно отвечал на вопросы и раздавал десятки автографов. "Я очень хочу, чтобы участие в конкурсе в этом году было успешным и для Беларуси, и для России. Мы такие музыкальные страны. Давайте пожелаем друг другу удачи", - от души резюмировал популярный артист.

К слову, российский певец Сергей Лазарев, за которого болеет Киркоров, считается одним из фаворитов "Евровидения-2019". "Я хочу от всей души поблагодарить своих поклонников за поддержку и попросить поддерживать меня максимально, посылать правильные и позитивные флюиды", - обратился вокалист к своим поклонникам.

А юная минская исполнительница ZENA выйдет на сцену под восьмым номером уже 14 мая. Хотелось, чтобы для Беларуси он стал счастливым, пожелали ценители ее таланта.