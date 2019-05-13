Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

В Минтруде России назвали условия получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получивших российское гражданство.
По словам, главы ведомства Максима Топилина, выплата пенсий новым гражданам не будет проблемой для бюджета страны и бюджетов социальных фондов.
"Чтобы получать пенсию, человек должен сначала зарегистрироваться на территории России, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс", - сказал он РИА Новости.
Как пояснил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, условия назначения пенсий для жителя Луганска и Донецка не будут отличаться от условий назначения пенсий всем остальным гражданам нашей страны. Помимо регистрации на территории России для получения страховой пенсии по старости нужен стаж - трудовой советский или страховой.