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13.05.2019 16:04
Рубрика: Легковые авто

В России рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan

Текст: Андрей Полухин

Российское представительство Nissan резко снизило цены на флагманский кроссовер Murano. Автомобиль стал дешевле на 296-456 тысяч рублей. Теперь ни в одной из комплектаций машина не стоит дороже 3 млн, а самая доступная комплектация обойдется в 2 299 000 рублей.

Murano производится и продается в России с лета 2016 года. Машина обладает ярким дизайном и оснащается либо бензиновым двигателем V6 3.5 на 249 л.с., либо гибридной силовой установкой HEV, в которой сочетаются бензиновый 2.5 с компрессором и электромотор на 15 кВт - общей мощностью 254 л.с. С ними работает вариатор X-Tronic, а в большинстве комплектаций предусмотрена система интеллектуального полного привода All Mode 4X4-i.

Список опций довольно богат. В самой доступной версии у кроссовера семь подушек безопасности, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, аудиосистема, электрорегулировки и обогрев передних кресел, светодиодные фары, система бесключевого доступа, парктроники, камера заднего вида, датчики света и дождя и круиз-контроль.

Фото: Пресс-служба Venucia.
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В топовом исполнении предложены также системы безопасности, камеры кругового обзора, панорамная крыша, мультимедийная система не только для первого ряда, но и для задних пассажиров, объемный "зимний" пакет и вентиляция передних кресел.

Снижение цены в Nissan связали со "стратегией развития модельного ряда в России". Однако можно предположить, что компанию не слишком устраивают результаты продаж флагмана. За весь прошлый год кроссовер разошелся тиражом 3 409 экземпляров. При этом самой продаваемой стала топовая версия с бензиновым мотором и полным приводом, а гибридный вариант приобрели в количестве всего 5 штук. Вероятно, поэтому максимальное снижение цен коснулось именно такой машины. Теперь автомобиль с гибридным мотором обойдется дороже аналогичного по оснащению с ДВС всего на 40 тысяч рублей.

Кроме того, нельзя исключать, что Nissan готовится обновить свою модель в России - как это уже произошло в Европе. Однако пока никаких сообщений о том, что на заводе в Санкт-Петербурге готовятся к производству рестайлингового кроссовера, не поступало.

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#Nissan