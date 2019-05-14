Geely готова расширить производство автомобилей в Беларуси

Производственная линейка автомобилей Geely на заводе "БелДжи" в Беларуси может быть расширена в зависимости от потребностей компании на рынке Союзного государства. Об этом в ответ на вопрос корреспондента "РГ" сообщил президент Geely Holding Group Ань Цунхуэй.

На данный момент мощности автозавода "БелДжи" в Минской области позволяют одновременно производить только три модели. Сейчас на предприятии собирают кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седаны Emgrand 7. Основной объем продукции идет в Россию. В то же время компания намерена наращивать товарную линейку - и в РФ, и в Беларуси.

Как подтвердил Ань Цунхуэй, в ближайшее время у нас появятся приподнятые хэтчбеки Geely GS и новые переднеприводные SUV под названием SX11. Кроме того, как уже писала "РГ", в этом году до нашего рынка могут добраться гибридные седаны GE, а в следующем - "четырехдверки" FE6 и купе-кроссоверы FY11. Очевидно, что те или иные новинки станут привлекательнее с точки зрения цены при условии локализации на белорусском конвейере. И, по словам топ-менеджера, соответствующее решение может быть принято.

- У нас гибкая производственная линия на "БелДжи", - сказал Ань Цунхуэй. - Мы будем отслеживать спрос на модели и готовы произвести реконструкцию производства, чтобы расширить модельный ряд.

При этом президент Geely Holding Group прокомментировал возможность появления еще одного завода компании на территории Союзного государства.

- Мы уже построили производство в Беларуси. Наша задача сейчас - загрузить его мощности. Что касается России, то мы внимательно отслеживаем индустриальную политику в стране, чтобы скорректировать наши планы. Пока планов по сборке в России у нас нет, - заявил Ань Цунхуэй.

Кстати, анализ рынка, естественно, касается и выбора моделей для продажи. Как полагает топ-менеджер, рано или поздно Россия вслед за остальной Европой начнет переход с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары.

- В соответствии с этим и будем определять планы по России, - отметил Ань Цунхуэй.

Первой "ласточкой" в этом смысле станет вышеупомянутый гибридный седан.

Долгосрочное планирование подтверждает тот тезис, что Geely рассматривает российский рынок как приоритетный и стратегически важный. Этому, по словам топ-менеджера компании, способствуют не только экономические, но и геополитические факторы.

- Во-первых, потому, что Россия и КНР имеют стабильные и качественные отношения. Во-вторых, Россия - важное звено в стратегии "Один пояс - один путь". И наконец, мы глобальная компания. Для нас важно иметь такую площадку, как Россия. Да, у Geely в России были времена получше. Но мы поменяли концепцию. Уделяем внимание планированию модельного ряда. Выбираем лучших дилеров. Занимаемся локализацией. Все это - создание фундамента. Оно займет время. Но мы убеждены, что найдем здесь своих покупателей, - констатировал Ань Цунхуэй.