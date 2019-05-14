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14.05.2019 14:15
Рубрика: Видео

Можно ли с помощью магнитов оторвать автомобиль от земли

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел бессмертную комедию Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и, конечно же, каждый искренне смеялся в финале картины, когда милицейский вертолет с помощью магнита поднимал в небо "Москвич-412" с главными героями ленты. В кино такое, разумеется, изобразить нетрудно, тем более, с магнитом промышленным, мощным, а можно ли повторить этот эксперимент в домашних условиях, пусть и без авиации? Хотя бы просто оторвать машину от земли?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Три-четыре магнита, каждый из которых выдерживает вес с 600 кг, теоретически должны бы выдержать вес "Жигулей"... А проверить это на практике никому, кроме как блогерам Youtube-канала "Гараж 54", не по плечу. Тем, кто смог завести машину на простых карандашах вместо свечей зажигания и заменить колеса канализационными люками, никакой эксперимент не страшен.

Зафиксировали магниты на кронштейнах подъемника в автомастерской, прижали магниты к крыше "Жигуленка" и стали плавно поднимать вверх. Сколько в итоге понадобилось магнитов для стандартной легковушки - можно увидеть на этом видео, а блогеры смело могут записать в свой актив еще одну победу над силой притяжения и начать думать над тем, есть ли у их замечательного эксперимента хоть какое-то практическое применение.

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#видео #авто