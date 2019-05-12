Заведется ли машина на простых карандашах вместо свечей

Заменить чем-то ненужным что-то нужное в машине, повсеместно распространенным - остродефицитное, а дешевым - дорогую деталь - вот главная идея блогеров с Youtube-канала "Гараж 54".

За последний год мы уже видели магниты вместо подвески, электродрель вместо двигателя и канализационные люки вместо колес. А значит, недалек тот день, когда по улицам Новосибирска промчится экологичная самодвижная повозка с картонным кузовом, двигателем на основе старой швейной машинки и деревянными колесами, работающая на свекле или березовом соке.

А пока новосибирцы занялись поисками альтернативы свечам зажигания и нашли ее в виде обычных, то есть абсолютно простых карандашей для черчения. Грифель-то - неплохой проводник, если верить школьному учебнику физики.

Из обычных свечей вытащили всё содержимое, зафиксировали внутри "холодной сваркой" куски карандашей, аккуратно вкрутили в цилинды и повернули ключ зажигания.

Что вышло - можно увидеть на видео. Спойлер: чистые грифели гораздо практичнее карандашей в деревянной оболочке. Грифель хоть и хороший проводник, а вот древесина прекрасно горит...