Свидетельница по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Казалось бы, скандальная история вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева если и не завершилась окончательно, то, по крайней мере, пришла к некому важному промежуточному итогу: спортсмены-дебоширы получили сроки в колонии общего режима. Однако вокруг этой ситуации по-прежнему происходят громкие события. Одно из них, в целом, не связано напрямую с их выходками: на днях в Праге россиянка выпала из окна. Но оказалось, что эта девушка - Екатерина Бобкова, одна из основных свидетелей по делу Кокорина и Мамаева.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел 10 мая на горном курорте Шпиндлерув-Млин. Сообщается, что Бобкова приехала туда ради знакомства с неким мужчиной. Впрочем, местная полиция сообщает, что происшествие имело место после вечеринки в компании с несколькими мужчинами. Бобкова упала с высоты четвертого этажа, потянувшись за сигаретой, но не удержав равновесие - вот что известно на данный момент. Отмечается также, что причиной могло послужить состояние девушки - ряд источников сообщает, что перед этим она мешала антидепрессанты с алкоголем.

Екатерина выжила, однако получила тяжелейшие травмы - множественные переломы и повреждения внутренних органов, а также внутричерепное кровотечение. Пострадавшая перенесла несколько операций, была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Как утверждает местная пресса, врачи оценивают ее состояние как критическое.

Для тех, кто не следил за ходом дела Кокорина и Мамаева или забыл подробности, напомним: оба футболиста, младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года после драк в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. На минувшей неделе Пресненский суд Москвы приговорил всех четверых к отбыванию наказания в колонии общего режима: братья Кокорины получили по 1 году 6 месяцам, Мамаев и Протасовицкий - по 1 году 5 месяцам.

Бобкова была в их компании в тот злополучный день. При этом, согласно показаниям свидетелей, в кафе, где произошел конфликт с Паком и Гайсиным, она вела себя неадекватно и вызывающе, била посуду и называла себя "императрицей". Судя по всему, и она, и все остальные находились в состоянии алкогольного опьянения. Сама Бобкова также выступила со свидетельскими показаниями и, разумеется, отрицала обвинения в адрес своих друзей, а Кокорина-старшего и вовсе охарактеризовала как "ангелочка".