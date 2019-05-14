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Спорт
14.05.2019 12:45
Текст: Данила Жиляев

Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: EPA
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Голкипер "Тампы" в этом матче сохранил ворота в неприкосновенности, отразив при этом 23 броска. Он оформил свой пятый шат-аут за сборную на чемпионатах мира, и на это ему потребовалось 13 матчей - это стало рекордом. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Бобровскому, который провел за национальную команду четыре матча на ноль из 26.

Фото: Елена Руско/ТАСС
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Сборная России, напомним, стартовала на турнире уверенной победой над Норвегией 5:2, затем подопечные Ильи Воробьева разгромили австрийцев 5:0, после чего последовала победа в игре с Чехией. Нашим следующим соперником на мировом первенстве станет аутсайдер группы В Италия, в двух матчах не забросившая ни одной шайбы, но пропустившая 17. Эта игра состоится 15 мая и начнется в 21:15 по московскому времени.

В то же время, самые сложные матчи на групповом этапе нашей команде еще предстоят. После итальянцев сборная России встретится с Латвией, а затем сразится со Швейцарией и чемпионами мира шведами. Стоит отметить, что российская команда является единственным из всех участников чемпионата мира, кто после трех игр идет со стопроцентным показателем, набрав девять очков из девяти возможных.