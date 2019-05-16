Tesla в огне: компания пытается исправить ситуацию, не зная причин

В течение месяца сгорело три электромобиля Tesla: первой жертвой огня стал седан Model S, воспламенившийся на парковке в Шанхае, в начале мая загорелась аналогичная модель в гараже владельца в Сан-Франциско, третьим "погорельцем" снова оказался Model S, который был припаркован на стоянке торгового центра в Гонконге. С сегодняшнего дня Model S и кроссовер Model X получат обновление программного обеспечения "по воздуху".

"Мы продолжаем расследование инцидентов, пытаемся выяснить причину этих возгораний. Чтобы предотвратить несчастные случае в дальнейшем, мы выпустили обновление прошивки для блока управления температурой аккумуляторов и процессом зарядки", - говорится в сообщении Tesla.

Примечательно, что в компании до сих пор не выяснили причину возгораний. По результатам "вскрытия" удалось установить, что повреждено лишь несколько модулей аккумулятора, основная часть батареи цела.

С 2013 года было зарегистрировано не менее 14 случаев возгорания автомобилей Tesla, большинство из которых произошло после аварии. Именно поэтому события последнего месяца вызывают много вопросов у представителей компании - горят припаркованные машины.

Не исключено, что владельцы нарушают правила эксплуатации автомобиля. Например, недавно в сети появился видеоролик, в котором Tesla Model S форсирует водную преграду.