В правительстве назвали условия выплаты компенсаций за "грязную" нефть

Всем покупателям российской нефти, которые докажут, что из-за загрязнения сырья дихлорэтаном им были причинены реальные убытки, получат компенсации. Их будет выплачивать "Транснефть". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров 16 мая с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"Будем считать. Все будут, наверное, предъявлять [требования]. Но сегодня […] все с пониманием к этому отнеслись, поэтому не педалируют тему убытков", - приводит слова Козака "Интерфакс". Вице-премьер уточнил, что речь идет не только о Беларуси, но и о сопредельных европейских странах - Украине, Польше, Венгрии и Словакии, получающих российскую нефть по трубопроводу "Дружба", на который пришлась большая часть загрязнения.

На следующей неделе стороны планируют провести еще одну встречу, но уже на уровне премьер-министров, рассказал Козак. В целом на очищение трубопровода от хлорированной нефти уйдет еще от семи до 22 дней в зависимости от конкретной ветки трубы, также около трех-четырех недель понадобится для установления размера реально нанесенного ущерба Беларуси.

Итогом встречи с белорусскими коллегами также стало решение создать рабочую группу из восьми человек, которые представят свои оценки фактических убытков и способы компенсации. Козак уточнил, что в группу вошли технические специалисты и экономисты, но в ней нет юристов. "Мы найдем компромисс", - уверен Козак. В свою очередь, Игорь Ляшенко пообещал представить оценку ущерба белорусским заводам после ремонта.

О загрязнении экспортного потока российской нефти в "Дружбе" стало известно 19 апреля. Выяснилось, что под Самарой в поток попала партия с дихлорэтаном. Сырье пришло на территорию Беларуси, вынудив ее приостановить транзит нефти далее в Европу и снизить загрузку местных заводов, так как дальнейшая переработка загрязненной нефти могла испортить оборудование. Отчасти загрязненный поток дошел до российского порта Усть-Луга.

Сейчас на территории России идет расследование причин случившегося: арестованы четыре человека, которых обвиняют в порче нефтепровода, организации преступного сообщества и краже нефти. Параллельно Россия, Беларусь, Украина и другие страны постоянно ведут переговоры, в том числе на уровне нефтетранспортных компаний, для наиболее быстрого восстановления всех экспортных поставок.