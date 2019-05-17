Глушаков не полетел со "Спартаком" на матч с "Крыльями Советов"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков не полетел с командой на матч 29 тура РПЛ против "Крыльев Советов". Спешим успокоить всех волнующихся: это не связано с тем, что он якобы скоро покинет клуб - по крайней мере, если верить официальной информации.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", на пятничной тренировке Глушаков получил сильный ушиб коленного сустава. В связи с этим было решено, что ближайший матч он пропустит.

По данным СМИ, Денис является главным кандидатом "на вылет" по окончании текущего сезона. Это связывают с серьезными переменами, курс на которые взяло руководство клуба. Уже произошли изменения в руководящем составе москвичей, а в межсезонье ожидается, что серьезно обновится и команда. Вероятно, опальному капитану места в ней уже не найдется.

Но пока "Спартак" продолжает борьбу в этом сезоне и даже сохраняет шансы - пусть и призрачные - на попадание в Лигу чемпионов. Матч с "Крыльями Советов" состоится 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 по московскому времени.