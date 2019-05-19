Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом 12:37
Как бороться с ржавчиной на автомобиле 11:45
Видео: машинное масло в двигателе заменили банановым пюре 09:15
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 18.05.2019
19.05.2019 14:15
Рубрика: Коммерческий транспорт

Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик

Текст: Андрей Полухин
Фото: @lviv.bus.klub / facebook.com Фото: @lviv.bus.klub / facebook.com
Фото: @lviv.bus.klub / facebook.com

Легендарный Львовский автобусный завод вполне мог стать производителей грузовых автомобилей. Причем очень красивых. Об этом можно судить по эскизам, опубликованным в паблике Lviv-Bus-Klub в Facebook.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок

Авторы поста, ссылаясь на поднятые ими архивы, сообщили, что "в начале 90-х годов Львовский институт автобусостроения активно и плодотворно разрабатывал новые типажи для промышленного комплекса Украины". Государственное задание бросились выполнять все компетентные организации. И неудивительно, что среди них оказалось и Львовское КБ, имевшее огромный опыт в создании автотехники. Только львовяне предложили не новый автобус (впрочем, возможно, и его тоже), а среднетонажнный универсальный грузовик на базе ЛАЗ-695. Он мог стать как фургоном, так и тягачом... Но не стал.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
КамАЗ предложил придумать имя своему премиальному грузовику

В девяностые, когда и предполагалось сформировать независимый украинский автопром, сам Львовский автобусный завод стал терять заказы и сокращать объемы производства. Убыточные активы начали переходить из рук в руки. До 2013 года предприятие еще как-то оставалось на плаву, но затем окончательно пошло на дно. В апреле 2019-го стало известно, что цеха легендарного предприятия стали демонтировать.

Кстати, красивые грузовики украинский автопром способен производить даже в его сегодняшнем состоянии. В конце 2018 года в Луцке выпустили симпатичный электрогрузовик ERCV27.

#автомобили