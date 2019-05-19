Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик

Легендарный Львовский автобусный завод вполне мог стать производителей грузовых автомобилей. Причем очень красивых. Об этом можно судить по эскизам, опубликованным в паблике Lviv-Bus-Klub в Facebook.

Авторы поста, ссылаясь на поднятые ими архивы, сообщили, что "в начале 90-х годов Львовский институт автобусостроения активно и плодотворно разрабатывал новые типажи для промышленного комплекса Украины". Государственное задание бросились выполнять все компетентные организации. И неудивительно, что среди них оказалось и Львовское КБ, имевшее огромный опыт в создании автотехники. Только львовяне предложили не новый автобус (впрочем, возможно, и его тоже), а среднетонажнный универсальный грузовик на базе ЛАЗ-695. Он мог стать как фургоном, так и тягачом... Но не стал.

В девяностые, когда и предполагалось сформировать независимый украинский автопром, сам Львовский автобусный завод стал терять заказы и сокращать объемы производства. Убыточные активы начали переходить из рук в руки. До 2013 года предприятие еще как-то оставалось на плаву, но затем окончательно пошло на дно. В апреле 2019-го стало известно, что цеха легендарного предприятия стали демонтировать.

Кстати, красивые грузовики украинский автопром способен производить даже в его сегодняшнем состоянии. В конце 2018 года в Луцке выпустили симпатичный электрогрузовик ERCV27.