Гражданская версия "Удава" появится в этом году

Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в обширном интервью информагентству РИА Новости сделал ряд интересных заявлений. В частности, по пистолетному оружию.

Уже не секрет, что новая разработка ЦНИИТОЧМАШ принята на вооружение Российской армией - это пистолетный комплекс "Удав". К армейскому варианту в этом году добавится и гражданская версия.

Она в первую очередь предназначена для спортсменов. Здесь не нужны патроны различной убойной силы, которые уже разработаны для "Удава", зато необходимы такие, которые обеспечивают наилучшую баллистику пули и точность ее попадания в цель.

По словам нынешнего главы ЦНИИТОЧМАШ, имеет смысл наладить выпуск новейших российских пистолетов и за рубежом. Альберт Баков заявил о том, что зарубежный рынок оружия, особенно американский, надо завоевывать.

Для этого он предлагает "искать нишевого игрока, покупать его и начинать производство гражданского оружия (на их территории)". По его словам, производить пистолеты здесь и возить на продажу туда нам сейчас никто не позволит. Баков сказал, что "никогда не видел, чтобы нас где-то ждали с распростертыми объятиями, а с Америкой нужно торговать, нужно научиться продавать свою продукцию и заходить на их рынки".

Если удастся реализовать идею Альберта Бакова о налаживании производства пистолетов "Удав" на территории Северной Америки, этодействительно сулит прорыв на рынок личного стрелкового оружия Соединенных Штатов и Канады.