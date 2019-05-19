Серебряную статуэтку Джона Сноу передадут Джорджу Мартину, автору цикла романов "Песнь льда и пламени", которая легла в основу знаменитого сериала "Игра престолов".

Как сообщает, ссылаясь на одного из авторов идеи Татьяну Егорову, РИА Новости, об этом говорится в видео, записанном помощницей писателя Дженифер Северанс.

Рост якутского "короля Севера" 30 сантиметров, вес - около трех килограммов, большая часть массы - серебро 925-й пробы. Фигура человека укутана в черный стальной плащ и расположена на постаменте из латуни и бивня мамонта. В руках "Джона Сноу" - меч из обсидиана, который в саге называют "драконьим стеклом".

По словам Егоровой, фанатам удалось договориться о передаче народной награды писателю "Игры престолов". Они позвонили в кинотеатр, который купил Джордж Мартин родному городу Санта-Фе, и застали его помощницу.

"На днях мы вышли на связь с ними, и они согласились передать статуэтку прямо в руки Джорджу Мартину. Так получилось, что в это время его не было в кинотеатре, поэтому Дженнифер Северанс любезно согласилась отправить нам привет от его имени всем якутянам, выразить благодарность", - приводит ее слова агентство.

Стоит отметить, что это не первый народный "Оскар" от якутских мастеров. Так, в 2016-м году в Республике изготовили статуэтку для Леонардо Ди Каприо. Народное признание в регионе актер получил за главную роль в фильме "Выживший". Тогда для статуэтки жительницы Якутии собрали 1,4 килограмма серебряных украшений. Над новым "Оскаром" работала та же команда скульпторов.

Завершающую серию телесаги поклонники смогут посмотреть 20 мая.