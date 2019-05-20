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20.05.2019 13:01
Рубрика: Общество

Искусственный интеллект показал, как будут жить люди через 50 лет

Текст: Александр Гавриленко
Фото: arxiv.org Фото: arxiv.org
Фото: arxiv.org

Международная группа ученых из Канады, США и Шри-Ланки опубликовала доклад о том, как изменится жизнь человека через 50 лет в условиях глобального потепления. На основе открытых данных исследователи показали, как через полвека будут выглядеть современные дома.

Страшные прогнозы-предупреждения делались и раньше. Но люди склонны недооценивать опасность изменения климата и не совсем понимают масштаб угрозы, уверены ученые. Яркие картинки в стиле "пост-апокалипсиса", но на основе научных данных, призваны изменить поведения человека в отношении экологии.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Как подсчитал компьютер, основной угрозой нынешним мегаполисам являются наводнения и неконтролируемые ландшафтные пожары. По прогнозам специалистов, средняя мировая температура воздуха за полвека повысится более чем на три градуса, что приведет к повышению уровня мирового океана, изменению границ морей и океанов, норм осадков, затоплению целых городов и вообще к глобальному изменению климата. Это важно, ведь примерно две трети всего человечества живет именно в прибрежных территориях.

Для того, чтобы научить компьютер, исследователи загрузили изображения Google Street View одних и тех же улиц до и после реальных пожаров и потопов. Таким образом компьютер научился понимать разницу и самостоятельно рисовать изображения "после". Затем в программу добавили расчеты климатических изменений в США на ближайшие 50 лет. Учитывая динамику наблюдений, подсчитать это несложно. В результате компьютер показал целые кварталы, ушедшие под воды на один-два метра и огромные выжженные территории.

Пока последствия глобального потепления обрисованы только для США. Но в будущем авторы намерены составить мировую карту. Кроме того, они намерены усложнить сам алгоритм, включив в него другие человеческие и природные факторы влияния, и разные сценарии развития мировой цивилизации. Например, скоро появятся иллюстрации, как будут выглядеть мегаполисы, если человечество резко сократит выбросы углекислого газа в атмосферу, а для контраста - аналогичные картинки, исходя из сегодняшней динамики загрязнений.

Общество Наука Общество Природа Климат на Земле
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