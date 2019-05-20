Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы

Российскую певицу МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), пострадавшую в конце апреля в ДТП, выписали из больницы.

Об этом в Instagram только что сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

"Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы и она уже дома!", - пишет Соколова. Уточнив, что певица чувствует себя хорошо и впереди у нее - много работы.

А именно: 25 мая - концерт в Ташкенте, 28-го - благотворительный концерт в Москве, 30-го - прямой эфир на "Русском Радио", 1 июня - фестиваль в Дюссельдорфе - "и понеслось". Плюс в ближайшее время МакSим начинает работать в студии над новым треком.

К слову завтра, 21 мая, состоится премьера клипа на песню "Абонент недоступен". Направляясь на съемки которого, по словам директора, Абросимова и попала в аварию.