Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы

Российскую певицу МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), пострадавшую в конце апреля в ДТП, выписали из больницы.
Об этом в Instagram только что сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
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Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы и она уже дома! Марина чувствует себя хорошо . Впереди много работы, только на ближайшие дни у нас : ☑️21 мая завтра премьера нового клипа на песню «Абонент недоступен», ☑️25 мая концерт в Ташкенте. ☑️28 мая Благотворительный концерт в Москве. ☑️30 мая в прямом эфире Русского Радио в гостях у Аллы Давлатовой. ☑️1 Июня Фестиваль в Дюссельдорфе. И понеслось... Ближайшее время работа в студии над новым треком и самое главное ☝️ конечно же традиционная встреча с вами главными нашими людьми, нашими болельщиками и нашей поддержкой! Дату и время артистка сообщит дополнительно.
"Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы и она уже дома!", - пишет Соколова. Уточнив, что певица чувствует себя хорошо и впереди у нее - много работы.
А именно: 25 мая - концерт в Ташкенте, 28-го - благотворительный концерт в Москве, 30-го - прямой эфир на "Русском Радио", 1 июня - фестиваль в Дюссельдорфе - "и понеслось". Плюс в ближайшее время МакSим начинает работать в студии над новым треком.
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Друзья, накануне премьеры нового клипа МакSим "Абонент недоступен" хочу ещё раз обратиться к вам. Жизнь всегда опережает вымысел, а иногда все так переплетается, что невозможно понять где одно, а где другое. Теперь, когда уже все позади, я наконец могу спокойно рассказать о событиях последних недель. Как вы уже знаете, МакSим попала в аварию, когда спешила на съемки этого клипа. Я ждала ее на съёмочной площадке вместе с режиссером Ириной Мироновой, актерами и вообще всей съёмочной группой на нашей локации, куда заранее доставили разбитый автомобиль, как и было задумано по сценарию видео. Марину мы тогда так и не дождались и абонент действительно не отвечал. Мне трудно описать, что я пережила тогда внутри себя, толком не зная ситуацию и не понимая, что в действительности случилось. Сейчас я хочу сказать спасибо нашему режиссеру, актерам и всем-всем-всем, кто на ходу принял новые условия и продолжил съёмку без главной героини. Я приняла решение снимать клип без неё. Была надежда что она вот-вот появится, но когда я узнала, что случилось несчастье и стало понятно, что единственное, что остаётся: доснять историю без Макsим до конца. Я знаю, что наверняка найдутся те, кто задаст мне вопрос: а зачем тогда вы снимали клип, если Марина не приехала? Отвечаю: когда у тебя простаивает съёмочная площадка, оплачены все смены, декорации - вообще все! И ты не только не можешь вернуть затраченные средства назад, но и поставлен в условия, когда вся группа может развернуться и просто уехать, потому что это не их проблемы, что героини нет. Другого решения, кроме как снимать без МакSим, у меня просто не могло быть. Время - деньги, друзья. Но все, что я прочувствовала в этот день от большой нашей команды - это поддержку, понимание, уважение и любовь. По отношению к себе и конечно к артистке. Ребята, спасибо вам всем ещё раз! 🙏🙏🙏😘😘😘 Ещё я хотела бы отдельно остановиться и проговорить момент с "мистической" ситуацией и о роковом совпадении, якобы связанном с этим клипом. Даже прозвучали мнения, что мы сами и я лично "притянули" беду. Друзья, никакой мистики нет! Обычно я спокойно отношусь к подобным выпадам в свой адрес и не принимаю всерьез комментарии людей, которые во⬇️
К слову завтра, 21 мая, состоится премьера клипа на песню "Абонент недоступен". Направляясь на съемки которого, по словам директора, Абросимова и попала в аварию.