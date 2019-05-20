Для транспортировки авиадебошира полиции понадобилось кресло-коляска

В столичном аэропорту Домодедово для того, чтобы доставить в отдел полиции буяна, устроившего дебош на борту самолета, понадобилось кресло-коляска. Настолько авиадебошир был пьян. В последнее время число громких инцидентов, связанных с неадекватным поведением авиапассажиров, увеличилось. И это даже несмотря на то, что власти планомерно ужесточают ответственность для "воздушных буянов".

По словам экспертов, всему виной приближающийся в стране курортный сезон. Больше людей начали летать отдыхать, и, соответственно, находится больше "героев", которые не могут просто тихо посидеть в кресле во время полета.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера, выполняющего рейс сообщением Симферополь - Москва, находится пассажир с признаками алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - После приземления самолета сотрудникам полиции пришлось усадить нетрезвого авиадебошира в кресло-коляску и доставить его в дежурную часть. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного".

Задержанный был привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. Кроме того, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба МВД опубликовала видео с нательного регистратора одного из полицейских, транспортировавших авиадебошира. Видно, как мужчина лет 50 в красной рубашке идти своим ходом совсем не может. А вот сквернословить у него получается, на ролике маты хоть и запиканы, но догадаться нетрудно, что именно говорил седовласый хулиган.

За последний месяц это далеко не первый подобный случай. 14 мая было возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего пассажира за драку на борту самолета и оскорбление полицейского в новосибирском аэропорту Толмачево.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, вылетающего в Москву, "высказывал в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна".

Члены экипажа пытались вразумить мужчину, но это не помогло, а, напротив, спровоцировало хулигана, и он набросился с кулаками сначала на командира воздушного судна, а затем на второго пилота и бортпроводника. Экипаж воздушного судна вызвал полицию, однако и это мужчину не успокоило. Прибывшего полицейского авиадебошир публично оскорбил.

В мае драку с двумя бортпроводниками на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тунис - Домодедово, устроил 37-летний пьяный москвич.

22 апреля аналогичный инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. "Пассажир вел себя неадекватно, угрожал членам экипажа и стюардам, пытался покинуть салон через аварийный люк", - рассказывали в Следственном комитете РФ.

Экипаж воздушного судна при помощи других пассажиров смог связать агрессора и усадить его в кресло до конца полета. После посадки 45-летнего авиадебошира передали правоохранительным органам. Позднее стало известно, что мужчина работает психиатром.

Также в апреле скандал на борту самолета авиарейса Чебоксары - Москва устроила семейная пара с тремя детьми. И это далеко не все подобные случаи, зафиксированные в текущем году.

Если брать прошлый год, то, за совершение противоправных действий были сняты с воздушных судов гражданской авиации более 900 пассажиров, из которых 63 были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, в связи с деструктивным поведением в 2018 году не было допущено к перевозке воздушными судами 2 тыс. 174 авиапассажира, из них 168 были привлечены к уголовной ответственности.

Стоит напомнить, что в конце 2017 года вступил в силу закон, наделивший авиакомпании полномочиями по формированию реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Но, как видим, "черные списки" - не панацея.

В МВД напоминают, что внесение в "черный список" авиадебоширов и, соответственно, отказ лицу в перелете не является наказанием. Это лишь ограничительная мера.

За совершение же незаконных действий на борту самолета нарушитель несет уголовную и/или административную ответственность. По статье "хулиганство" дебоширу грозит наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, за невыполнение распоряжений командира воздушного судна предусмотрена административная ответственность - штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

И, конечно, возможны дополнительные выплаты авиакомпаниям и гражданам - за простой воздушного судна, вынужденную посадку и регрессные иски пассажиров, потерявших возможность улететь на стыковочных рейсах. Но - только по решению суда.