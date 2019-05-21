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21.05.2019 20:43
Рубрика: В мире

Александр Вучич возмущен провокациями западных спецслужб

Текст: Александр Борисов (Белград)
Президент Сербии Александр Вучич назвал аферу, связанную с попыткой компрометации уже бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, демонстрацией разрушения всех существовавших принципов в мире и элементов права, добавив, что, несомненно, за этим стоят западные спецслужбы.

"Может быть, австрийские спецслужбы и имели некоторую информацию об этом деле, но, естественно, не участвовали в нем. У меня есть вопрос, который возникает и у многих других, какие западные спецслужбы осуществляли запись, с санкции какого суда и прокуратуры они это делали на чужой территории. Какие "сестринские" спецслужбы были включены в операцию?" - интересуется сербский лидер.

Александр Вучич отметил и тот факт, что в ходе обозначенной аферы нарушались право на приватность и все конвенции о правах человека. "Чтобы сделать это за семь дней до выборов в Европарламент, напрямую использовать записи спецслужб перед некоторыми выборами? - возмутился он. - Это ужас".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Между тем и председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины, лидер Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик заступился во вторник за Хайнца-Кристиана Штрахе, назвав дело в отношении него полностью сфабрикованным.

"У нас (СНСД) отличное сотрудничество (с Австрийской партией свободы - FPÖ), и мы продолжим взаимодействие. Очевидно, что речь идет о сфабрикованном деле. Посмотрите, не было нанесено никакого ущерба. Прошло два года, а ни одного озвученного на видео шага так и не было предпринято", - сказал Додик.

Напомним, что ранее на сайте газеты Süddeutsche Zeitung появилась анонимная видеозапись неформальной встречи на Ибице лидера FPÖ Штрахе, его соратника по партии Йохана Гуденуса с якобы племянницей российского олигарха Аленой Макаровой, гражданкой Латвии. Собеседники обсуждали возможность покупки австрийской газеты для оказания влияния на местные выборы. Впоследствии миллиардер Игорь Макаров заявил, что у него нет племянниц. В то же время Штрахе подал в отставку, назвав свое поведение пьяной выходкой в попытке впечатлить привлекательную женщину.

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Прокуратура Австрии после изучения обозначенной видеозаписи не нашла оснований начинать расследование в отношении Штрахе и Гуденуса, указав, что "конкретных доказательств наличия преступления из этого не следует". В свою очередь генеральный секретарь министерства юстиции Австрии Кристиан Пильначек заметил, что "имеются только вырезки из видеозаписи", по которым "невозможно оценить контекст".

Многие эксперты сходятся в выводах, соглашаясь с позицией Вучича и Додика: случившееся является хорошо спланированной провокацией, организованной США и их союзниками в Европе. При этом основными целями Вашингтона являлись нанесение удара по позициям евроскептиков в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, и недопущение сближения Австрии с Россией, на чем все чаще настаивали лидеры FPÖ.

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