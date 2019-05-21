Как подорожал седан Lada Vesta с 2015 года

Седан Lada Vesta появился в России в 2015 году. Эксперты "Автостата" выяснили, как сильно подорожал автомобиль за это время.

Оказалось, что минимальная цена модели выросла на 80 900 рублей.

Сейчас начальная версия Vesta стоит от 594 900 рублей, топовая комплектация обойдется в 869 400 рублей. Аналитики отмечают, что в этом году уже было продано 37 143 автомобиля семейства Vesta. А с момента появления на российском рынке седан лишь однажды показал снижение объемов продаж - в марте текущего года. В остальное время он неизменно оставался одной из самых продаваемых машин.

На сегодняшний день семейство Lada Vesta состоит из седана, универсала, их кросс-версий, а также битопливной Vesta CNG и "заряженной" Vesta Sport.

В конце 2019 года на Vesta начнут устанавливать "ниссановский" двигатель HR16 (1.6 л., 114 л.с.) в связке с японским вариатором (CVT) Jatco JF015E.

А ранее сегодня стало известно, что дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport. Соответствующее письмо было разослано продавцам. На такой шаг автопроизводитель пошел из-за того, что ряд компонентов от "заряженной" четырёхдверки ставят на обычные Vesta.

Кстати, не так давно "РГ" протестировала на дорогах Москвы и Подмосковья "заряженный" седан Lada Vesta Sport. Стоит ли платить за машину АвтоВАЗа 1 млн рублей - рассказываем в нашем материале.