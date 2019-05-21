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21.05.2019 21:11
Рубрика: Бензин

Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин

Текст: Александра Воздвиженская
Бить тревогу о росте биржевых цен на моторное топливо в России еще рано. Пока ситуация стабильна, а темпы роста биржевых цен вписываются в ожидания. Такое мнение выразил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, комментируя обращение к нему двух союзов независимых трейдеров.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

"Мы мониторим ситуацию на рынке. Биржевые цены, как и ожидалось, немножко поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но это преждевременная тревога: тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет", - приводит слова Козака РИА Новости.

Фото: iStock
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Ранее стало известно, что Российский топливный союз (РТС) направил Дмитрию Козаку письмо с просьбой предпринять меры, которые бы не допустили повторение прошлогодней ситуации, когда вслед за лавинообразным ростом оптовых цен произошел рост в мелкооптовом и розничном сегментах. Позднее выяснилось, что письмо со схожими опасениями было направлено вице-премьеру и от Независимого топливного союза (НТС).

За последний месяц биржевая цена тонны Аи-92 на Европейской части России выросла на четверть. Розничные цены пока не отреагировали на это. До 30 июня включительно действует соглашение между правительством и нефтекомпаниями о сдерживании цен в мелкооптовом сегменте и в рознице. Так, на сетевых АЗС рост стоимости не может помесячно превышать уровень инфляции.

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