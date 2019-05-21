Кроссовер Hyundai Venue оказался на 300 тысяч рублей дешевле Creta

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue выходит на рынок. Стал известен полный список комплектаций и прайс на новинку.

Первой страной, в которой можно купить Venue, является Индия. Напомним, что именно здесь было произведено 60% научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Цена на новый SUV в базовой комплектации - 650 000 рупий, что по актуальному курсу составляет порядка 602 900 рублей. Для сравнения за Hyundai Creta в начальной комплектации в Индии просят минимум 999 990 рупий или 927 500 рублей.

В России Huyndai Creta в "минималке" можно купить начиная от 957 000 рублей, то есть цены вполне сопоставимы.

Hyundai Venue вышел на рынок с 90-сильным дизелем объёмом 1.4 литра, который знаком по моторной гамме Creta. Он агрегатируется 6-скоростным "автоматом". Линейка бензиновых агрегатов представлена 83-сильным "атмосферником" объёмом 1.2 литра, которому отрядили 5-ступенчатую механику, и новым литровым турбомотором с отдачей 120 л.с., доступному как с АКП, так и с преселективным "роботом". Привод - только передний.

Начальная комплектация кроссовера довольно бедная, в неё включены: пара подушек безопасности, ABS, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, задние датчики парковки.

Премьера Hyundai Venue состоялась 16 апреля 2019 года. Она одновременно прошла в Индии и США. Напомним, модификация для Штатов чуть крупнее варианта для Индии и отличается моторной гаммой.

Российский офис компании пока не делал никаких заявлений относительно перспектив появления Hyundai Venue в России, зато точно известно, что до нашего рынка доберётся абсолютно новый SUV от Kia.