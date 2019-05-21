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21.05.2019 11:01
Рубрика: Легковые авто

Платформа "Яндекс.Авто" появится на двух миллионах Lada, Renault и Nissan

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Яндекс Фото: Пресс-служба Яндекс
Фото: Пресс-служба Яндекс

Мультимедиа-системы автомобилей Renault, Nissan и АвтоВАЗ будут оснащаться программным обеспечением компании "Яндекс". Предполагается, что за пять лет "Яндекс.Авто" оснастят более двух миллионов автомобилей.

По словам директора по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрея Василевского, мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе конвейера.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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"Владельцам новых авто не придётся ни о чем беспокоиться. Они получат готовый набор удобных сервисов "Яндекса" в новой машине из салона", - заявил он.

"Яндекс.Авто"- это мультимедийная платформа с голосовым управлением и сервисами считается аналогом Android Auto и Apple CarPlay для автомобилей. Навигатор системы может работать даже без выхода в интернет и построит маршрут с учетом заторов на дороге, предупредит о ремонтных работах, камерах наблюдения и знаках. О том, как отразится установка нового ПО на стоимости машин, пока не сообщается.

Напомним, что в марте 2017 года АвтоВАЗ и "Яндекс" подписали соглашение о совместной разработке мультимедийных систем нового поколения, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы.

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#Lada #Renault #Nissan