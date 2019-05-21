Названа причина пожара в кемеровском автоцентре

Пожар в крупном автоцентре Кемерова накануне мог произойти из-за световой вывески.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, предварительная причина возгорания - короткое замыкание в электронном рекламном табло, расположенном на фасаде здания. Окончательно же причину должны установить эксперты. По данным ведомства, аварийная сигнализация и автоматическая водяная система пожаротушения в автоцентре были исправны и сработали в момент ЧП. Благодаря этому здание вовремя успели покинуть все остававшиеся там сотрудники.

Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском случился 20 мая около 21.00 по местному времени, площадь возгорания составила около четырех тысяч квадратных метров. Прокуратура сейчас проверяет, как при эксплуатации здания исполнялось законодательство о пожарной безопасности. Инспекторы Госпожнадзора, проводившие в 2016 году плановую проверку в автосалоне, нашли там сразу несколько нарушений. И, как показала следующая, уже внеплановая проверка, все они были устранены.